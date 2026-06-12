Nhập viện sau hai ngày nhịn ăn, uống nước kiềm chữa ung thư

(VTC News) -

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) vừa tiếp nhận người phụ nữ 68 tuổi mắc ung thư phổi, đồng thời có tiền sử tăng huyết áp và tiểu đường. Thay vì tuân thủ phác đồ điều trị, người bệnh tự áp dụng phương pháp nhịn ăn kết hợp uống nước kiềm với hy vọng cải thiện sức khỏe.

Sau hai ngày thực hiện, bệnh nhân xuất hiện tình trạng mệt lả, sốt, khó thở ngày càng tăng. Gia đình nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện cấp cứu.

Kết quả thăm khám và xét nghiệm cho thấy người bệnh bị toan chuyển hóa nặng, rối loạn điện giải cùng nhiều chỉ số sinh hóa bất thường. Đây là những rối loạn nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho người bệnh.

Theo các bác sĩ, khi cơ thể không được cung cấp đủ năng lượng trong thời gian dài, đặc biệt ở người mắc ung thư hoặc bệnh mạn tính như tiểu đường, tăng huyết áp, cơ thể buộc phải huy động nguồn dự trữ để duy trì hoạt động sống. Quá trình này dễ dẫn tới mất cân bằng chuyển hóa, rối loạn điện giải và làm tăng nguy cơ tổn thương nhiều cơ quan.

Các chuyên gia cũng khẳng định hiện chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy nước kiềm có khả năng điều trị hoặc tiêu diệt tế bào ung thư. Tương tự, các chế độ nhịn ăn cực đoan không được y học hiện đại công nhận là phương pháp điều trị ung thư.

Thực tế, dinh dưỡng là một trong những yếu tố quan trọng đối với người bệnh ung thư. Chế độ ăn hợp lý giúp duy trì thể trạng, nâng cao sức đề kháng và hỗ trợ cơ thể đáp ứng tốt hơn với các phương pháp điều trị. Ngược lại, việc tự ý cắt giảm thực phẩm hoặc áp dụng những chế độ ăn khắc nghiệt có thể khiến người bệnh suy dinh dưỡng, giảm hiệu quả điều trị và đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ khuyến cáo người bệnh ung thư cần tuân thủ phác đồ điều trị, xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp và tham khảo ý kiến chuyên môn trước khi áp dụng bất kỳ phương pháp hỗ trợ nào. Lựa chọn điều trị dựa trên cơ sở khoa học vẫn là yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả điều trị, hạn chế biến chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống.