Xem trọn vẹn 3 giải bóng đá nóng nhất mùa hè trên FPT Play

(VTC News) -

Trở lại sau chu kỳ 2 năm, ASEAN Hyundai Cup™ 2026 (Hyundai Cup™ 2026) sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 24/7, đánh dấu cột mốc 30 năm của Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á. Giải đấu năm nay càng đáng chú ý hơn khi đội tuyển (ĐT) Việt Nam tham gia với tư cách đương kim vô địch, cũng là kỳ ASEAN Cup thứ 2 các tuyển thủ áo đỏ thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik.

FPT Play sẽ tiếp tục truyền tải trọn vẹn hình ảnh trên con đường bảo vệ ngôi vương của "Những chiến binh sao vàng" tại giải đấu hàng đầu khu vực này.

Theo đó, toàn bộ các trận đấu trong khuôn khổ ASEAN Hyundai Cup™ 2026 sẽ được FPT Play tường thuật trực tiếp trên các hạ tầng: mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, trình chiếu công cộng và khai thác trên mạng xã hội… trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Đây là kỳ ASEAN Cup thứ 3 liên tiếp - kể từ năm 2022 - FPT Play sở hữu độc quyền bản quyền phát sóng và truyền thông.

Kỳ ASEAN Cup năm nay tiếp tục áp dụng thể thức sân nhà - sân khách. Trong đó, các trận đấu vòng bảng, bán kết và chung kết sẽ diễn ra luân phiên tại các quốc gia thành viên có đội tuyển tham gia tranh tài.

ĐT Việt Nam có 2 trận sân nhà tại Sân vận động (SVĐ) quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội): gặp Singapore ngày 31/7 và gặp Campuchia ngày 7/8. Trận sân khách ngày 3/8 diễn ra tại Indonesia. Còn trận sân khách gặp Timor Leste ngày 24/7 hiện chưa xác định sân đấu.

ĐT Việt Nam tham gia ASEAN Hyundai Cup™ 2026 với tư cách đương kim vô địch (Ảnh: VFF)

Sau trận play-off cuối cùng khép lại giai đoạn vòng loại, 10 suất tham dự chính thức ASEAN Hyundai Cup™ 2026 đã được xác định gồm: ĐT Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Timor-Leste và Việt Nam.

Với thành tích lần lượt là quán quân và á quân, ĐT Việt Nam và Thái Lan đều được xếp ở nhóm 1 nhưng không chung bảng đấu. Kết quả bốc thăm này được dự đoán sẽ đem lại nhiều lợi thế nhập cuộc cho các học trò của HLV Kim Sang Sik.

Trước thềm khai mạc, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức Hành trình rước cúp, Trophy Tour, xuyên quốc gia. Sau các chặng dừng tại Bangkok (Thái Lan) và Kuala Lumpur (Malaysia), chiếc cúp bạc danh giá sẽ tiếp tục đến TP.HCM vào ngày 18/7 và kết thúc hành trình tại Kota Kasablanka (Indonesia) vào ngày 25/7.

ĐT Việt Nam và Thái Lan đều được xếp ở nhóm 1 nhưng không chung bảng đấu. (Ảnh: AFF).

Song song với công tác triển khai phát sóng ASEAN Hyundai Cup™ 2026, FPT Play cũng duy trì đồng thời nhiều lịch trình các giải đấu lớn.

Trong đó, FPT Play đã và đang tiếp sóng trực tiếp, nguyên vẹn FIFA World Cup 2026™ trên nhóm kênh VTV từ ngày 11/6 đến hết 19/7. Mùa giải Ngoại Hạng Anh 2026/27 sẽ trở lại từ 22/8/2026 và kéo dài đến hết tháng 5/2027; Giải vô địch các CLB Đông Nam Á ASEAN Club Championship Shopee Cup™ 2026/27 diễn ra từ 7/10/26 đến hết 30/6/27 và còn nhiều giải hấp dẫn thuộc nhiều bộ môn khác như VBA, NBA, UFC, Pickleball World Cup, PPA Tour Asia… Tất cả sẽ tạo nên đại tiệc thể thao không thể bỏ lỡ trong mùa hè dành cho người hâm mộ cả nước.

Nhân dịp này, FPT triển khai chương trình khuyến mại “Gấp 3 băng thông - Giá chỉ 0 đồng” từ ngày 1/06 đến 31/07/2026 với nhiều đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT. Cụ thể, khách hàng được miễn phí nâng cấp băng thông gấp 3 lần trong 12 tháng khi đăng ký mới hoặc nâng cấp dịch vụ FPT, tặng ngay 30.000VNĐ/tháng khi đăng ký Combo Internet Ngoại Hạng Anh (gói dịch vụ V.VIP) và còn có cơ hội sở hữu xe máy điện VinFast Evo Grand Lite trị giá 20 triệu đồng thông qua hình thức quay số trúng thưởng hằng tuần (áp dụng đến hết ngày 28/07/2026).

Đón xem trọn vẹn ASEAN Hyundai Cup™ 2026, FIFA World Cup 2026™ và Ngoại Hạng Anh 2026/27 trên ứng dụng FPT Play dành cho Smart TV, điện thoại thông minh, PC/Tablet và Bộ giải mã FPT Play Box.