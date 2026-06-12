Bản tiếng Anh sách 'Con đường tương lai' mở rộng hành trình đến độc giả quốc tế

(VTC News) -

Trong bối cảnh thế giới đứng trước những chuyển biến sâu rộng của công nghệ, kinh tế và xã hội, câu hỏi về mô hình phát triển bền vững đang trở thành chủ đề được nhiều quốc gia quan tâm.

Từ những trăn trở đó, nhà nghiên cứu, nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn đã cho ra đời cuốn sách "Con đường tương lai" – tác phẩm tập hợp những suy ngẫm về con người, xã hội và hướng đi của nền văn minh trong thời đại mới.

Mới đây, bản tiếng Anh của cuốn sách với tên gọi "The Path to the Future" đã được giới thiệu, mở rộng phạm vi tiếp cận tới độc giả quốc tế. Đây được xem là bước đi nhằm đưa những góc nhìn, tư tưởng và đề xuất phát triển từ Việt Nam đến gần hơn với bạn bè khu vực và thế giới, đồng thời góp thêm một tiếng nói trong các cuộc thảo luận toàn cầu về phát triển bền vững và vai trò trung tâm của con người.

Cuốn sách "Con đường tương lai" bản tiếng Việt và tiếng Anh. (Ảnh: NVCC)

Ra mắt lần đầu năm 2025, "Con đường tương lai" được tác giả giới thiệu là công trình nghiên cứu, tổng hợp những suy ngẫm về các vấn đề lớn của xã hội đương đại như văn hóa, giáo dục, quản trị, kinh tế, công nghệ, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Xuyên suốt tác phẩm là quan điểm lấy con người làm trung tâm. Theo tác giả, sự phát triển không nên chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế hay những thành tựu công nghệ, mà còn cần được đánh giá thông qua chất lượng sống, sự tiến bộ xã hội và khả năng gìn giữ các giá trị nhân văn.

Một trong những nội dung nổi bật của cuốn sách là Học thuyết Bốn bàn tay do nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn đề xuất. Theo đó, sự phát triển bền vững chỉ có thể hình thành khi bốn yếu tố gồm thị trường, Nhà nước, cộng đồng xã hội và lương tri con người cùng tồn tại trong trạng thái cân bằng.

Tác giả cho rằng thị trường thúc đẩy sáng tạo và tăng trưởng kinh tế, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế và bảo đảm trật tự, cộng đồng tạo nên sự gắn kết xã hội, còn lương tri là nền tảng đạo đức giúp điều chỉnh hành vi của mỗi cá nhân và tổ chức. Khi những yếu tố này vận hành hài hòa, xã hội sẽ có điều kiện phát triển theo hướng bền vững, nhân văn và sáng tạo.

Từ nền tảng tư tưởng đó, Con đường tương lai mở rộng thảo luận sang các vấn đề đang định hình thế giới hiện đại như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và sự dịch chuyển của nền kinh tế toàn cầu. Cuốn sách đặt ra câu hỏi về mối quan hệ giữa công nghệ và con người trong tương lai, đồng thời nhấn mạnh rằng công nghệ cần được phát triển để phục vụ con người thay vì thay thế các giá trị cốt lõi của con người.

“Con đường tương lai” mở rộng hành trình đến độc giả quốc tế.

Theo tác giả, một nền văn minh hiện đại không chỉ được xây dựng trên các thành tựu kỹ thuật mà còn cần dựa trên nền tảng đạo đức, văn hóa và trách nhiệm xã hội. Tiến bộ công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, mở rộng cơ hội phát triển và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Bên cạnh các vấn đề mang tính toàn cầu, tác phẩm cũng dành sự quan tâm đến hành trình phát triển của Việt Nam trong nhiều thập niên qua. Từ những thành tựu của công cuộc đổi mới, tác giả nhìn nhận Việt Nam như một ví dụ về nỗ lực cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội, bảo tồn bản sắc văn hóa và hội nhập quốc tế.

Nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn cho rằng mỗi quốc gia cần tìm ra con đường phát triển phù hợp với điều kiện riêng thay vì sao chép các mô hình có sẵn. Điều quan trọng là khả năng dung hòa giữa thị trường và Nhà nước, giữa đổi mới sáng tạo và các giá trị truyền thống, giữa lợi ích kinh tế và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Với cách tiếp cận liên ngành, kết hợp giữa tư duy văn hóa, xã hội, kinh tế và quản trị, "Con đường tương lai" không hướng tới việc đưa ra những đáp án tuyệt đối. Thay vào đó, cuốn sách khuyến khích người đọc suy ngẫm về những lựa chọn phát triển trong tương lai và vai trò của mỗi cá nhân trong quá trình kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn.

Đại diện của nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn tặng sách cho các đại biểu quốc tế. (Ảnh: NVCC)

Sau khi được chuyển ngữ sang tiếng Anh với tên gọi The Path to the Future, tác phẩm đang từng bước mở rộng không gian tiếp cận ra ngoài biên giới Việt Nam.

Mới đây, bên lề Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 tại Hà Nội, tác giả Nguyễn Xuân Tuấn đã giới thiệu và trao tặng bản tiếng Anh của cuốn sách tới một số đại biểu quốc tế tham dự sự kiện, như một cách lan tỏa những suy tư và góc nhìn về phát triển bền vững từ Việt Nam đến cộng đồng quốc tế.