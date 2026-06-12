Đại diện Facebook lên tiếng về sự cố gián đoạn dịch vụ toàn cầu

(VTC News) -

Sau hơn một giờ xảy ra sự cố nghiêm trọng khiến người dùng Facebook, Messenger và Instagram trên toàn cầu gặp khó khăn khi truy cập dịch vụ, Meta - công ty mẹ của các nền tảng này - cho biết hệ thống đang dần được khôi phục.

Trên mạng xã hội X, ông Andy Stone, Giám đốc truyền thông của Meta, cho biết công ty đã ghi nhận tình trạng người dùng không thể truy cập một số dịch vụ và đang khẩn trương xử lý.

"Chúng tôi nhận thấy mọi người đang gặp khó khăn khi truy cập các dịch vụ của mình. Chúng tôi đang khắc phục vấn đề này", ông Stone viết trong thông báo được đăng tải vào 21h11 giờ Việt Nam, sau khi sự cố xảy ra khoảng nửa tiếng.

Thông tin được đăng tải bởi tài khoản X của ông Andy Stone, Giám đốc Truyền thông (người phát ngôn) Meta. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Trong cập nhật mới nhất vào 22h41, vị đại diện Meta cho biết các nền tảng của hãng đã bắt đầu hoạt động trở lại. "Các dịch vụ đang được khôi phục, dù có thể sẽ cần thêm một khoảng thời gian để mọi thứ hoàn toàn trở lại bình thường", ông Stone thông tin.

Đến cuối buổi tối 12/6, nhiều người dùng cho biết đã có thể truy cập trở lại Facebook, Messenger và Instagram. Tuy nhiên, một số tính năng vẫn hoạt động chưa ổn định trong quá trình hệ thống được khôi phục hoàn toàn.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, phần lớn sự cố trên các nền tảng mạng xã hội quy mô lớn thường bắt nguồn từ lỗi kỹ thuật hoặc sai sót trong quá trình cấu hình hệ thống.

Trang Facebook gặp sự cố không thể truy cập tối 12/6. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Ông Toby Murray, Phó Giáo sư An ninh mạng tại Đại học Melbourne, từng nhận định rằng các nền tảng internet lớn được xây dựng với độ tin cậy rất cao nhờ hệ thống máy chủ phân tán và mạng lưới phân phối nội dung (CDN). Nhờ đó, khi một máy chủ gặp sự cố, các máy chủ khác có thể thay thế để duy trì hoạt động của dịch vụ.

Tuy nhiên, việc Facebook và Instagram cùng lúc gặp lỗi trên phạm vi rộng cho thấy sự cố có thể đã xảy ra tại một thành phần hạ tầng quan trọng của Meta, nơi chưa được dự phòng hoặc nhân bản đầy đủ.