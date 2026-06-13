Nhận định bóng đá Haiti vs Scotland, bảng C World Cup 2026

(VTC News) -

Haiti đấu với Scotland lúc 8h ngày 14/6 trên sân Gillette, Massachusetts, Mỹ, trong trận ra quân bảng C World Cup 2026. Đây là cuộc đối đầu quan trọng với cả hai đội, bởi Brazil và Morocco được đánh giá cao hơn ở bảng đấu này. Scotland có lợi thế rõ ràng với 59,4% cơ hội thắng theo Opta, trong khi khả năng tạo bất ngờ của Haiti ở mức 19,2%.

Nhận định bóng đá Haiti vs Scotland

Haiti trở lại World Cup sau 52 năm chờ đợi. Đội bóng vùng Caribe từng dự World Cup 1974 nhưng thua cả 3 trận vòng bảng. Lần này, mục tiêu thực tế của Haiti là cạnh tranh suất đi tiếp trong nhóm đội xếp thứ ba có thành tích tốt, nên trận gặp Scotland có ý nghĩa rất lớn.

Haiti đấu với Scotland ở bảng B World Cup 2026.

Scotland dự World Cup lần đầu tiên sau 28 năm. Đội bóng của huấn luyện viên Steve Clarke đứng trước cơ hội chấm dứt cái dớp bị loại ở vòng bảng tại các giải đấu lớn. Trong bảng đấu có Brazil và Morocco, Scotland hiểu rằng họ gần như bắt buộc phải thắng Haiti nếu muốn mở ra hy vọng đi tiếp.

Phân tích phong độ của Haiti

Phong độ của Haiti trong 10 trận gần nhất không quá tệ. Đội bóng này thắng 4, hòa 3 và thua 3 trận. Tuy nhiên, các kết quả gần World Cup lại thiếu ổn định. Haiti thắng New Zealand 4-0 nhưng sau đó thua Peru 1-2 ở trận giao hữu cuối cùng.

Haiti ghi 15 bàn trong 10 trận gần nhất, con số cho thấy họ có khả năng tạo đột biến. Dù vậy, hàng thủ vẫn là vấn đề khi đội bóng này thủng lưới 11 lần trong cùng giai đoạn. Trước các đối thủ có thể hình và tốc độ tốt hơn, Haiti thường gặp khó trong việc duy trì cự ly phòng ngự.

Haiti (áo trắng) dự World Cup sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi. (Ảnh: Reuters)

Đội bóng của huấn luyện viên Sebastien Migne nhiều khả năng chọn cách nhập cuộc thận trọng. Haiti không cần kiểm soát bóng nhiều, nhưng họ có thể gây nguy hiểm bằng các pha phản công nhanh. ESPN nhận định đây là hướng tiếp cận phù hợp, nhất là khi Scotland buộc phải chơi chủ động hơn thường lệ.

Duckens Nazon là điểm tựa lớn nhất của Haiti trên hàng công. Tiền đạo này là chân sút tốt nhất lịch sử đội tuyển với 44 bàn thắng. Bên cạnh đó, Wilson Isidor và Jean-Ricner Bellegarde cũng là những cái tên đáng chú ý nhờ kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu.

Phân tích phong độ của Scotland

Phong độ của Scotland trước giải tốt hơn đối thủ. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng này thắng 6, hòa 1 và thua 3 trận. Sau hai thất bại liên tiếp trước Nhật Bản và Bờ Biển Ngà, Scotland kịp lấy lại tinh thần bằng 2 chiến thắng đậm trước Curacao và Bolivia.

Scotland ghi tới 21 bàn trong 10 trận gần nhất. Đáng chú ý, họ thắng 4-1 trước Curacao rồi tiếp tục hạ Bolivia 4-0. Hai kết quả này giúp hàng công Scotland có sự tự tin cần thiết trước trận mở màn World Cup.

Scott McTominay là nhân tố chủ lực của Scotland. (Ảnh: Reuters)

Điểm mạnh của Scotland nằm ở thể lực, khả năng tranh chấp và các tình huống bóng cố định. Tuy nhiên, trước Haiti, họ có thể phải cầm bóng nhiều hơn thói quen thông thường. Khi đó, vai trò điều tiết của John McGinn và Lewis Ferguson trở nên quan trọng.

Scott McTominay là cầu thủ đáng chú ý nhất của Scotland. Anh thường xuyên xuất hiện trong vòng cấm và có khả năng ghi bàn ở các thời điểm quan trọng. Ben Gannon-Doak đem đến tốc độ ở biên, trong khi Lawrence Shankland đang có phong độ tốt sau khi góp dấu giày vào 4 bàn trong 2 trận giao hữu gần nhất.

Thông tin đội hình

Haiti không có ca chấn thương đáng kể trước trận ra quân. HLV Sebastien Migne có thể giữ sơ đồ 4-4-2 đã dùng trong các trận giao hữu gặp New Zealand và Peru. Johny Placide, cầu thủ lớn tuổi nhất và giàu kinh nghiệm nhất đội, nhiều khả năng bắt chính. Trên hàng công, Wilson Isidor có thể đá cặp với Duckens Nazon.

Scotland mất Billy Gilmour vì chấn thương đầu gối. Scott McTominay gặp vấn đề về dạ dày trong tuần chuẩn bị nhưng đã trở lại tập luyện và có thể đá chính. Scott McKenna bị đau nhẹ và còn bỏ ngỏ khả năng ra sân. HLV Steve Clarke cũng phải lựa chọn giữa Angus Gunn và Craig Gordon trong khung thành, nhưng Gunn có nhiều cơ hội bắt chính hơn.

Đội hình dự kiến Haiti: Placide; Arcus, Ade, Delcroix, Experience; Deedson, Jean Jacques, Bellegarde, Providence; Isidor, Nazon.

Đội hình dự kiến Scotland: Gunn; Hickey, Hanley, Souttar, Robertson; Doak, McTominay, Ferguson, McGinn; Adams, Shankland.

Dự đoán kết quả: Haiti 1-3 Scotland.