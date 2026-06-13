Mỉa mai Italy không được dự World Cup 2026, Chủ tịch FIFA bị chỉ trích

(VTC News) -

Trong cuộc phỏng vấn với CazéTV của Brazil mới đây, ông Gianni Infantino đã ám chỉ việc đội tuyển quốc gia Italy liên tục thất bại trong việc giành vé dự World Cup khi đang bàn về khả năng mở rộng giải đấu lên thành 64 đội.

"Có lẽ đội tuyển Italy sẽ đủ điều kiện tham dự một kỳ World Cup có 64 đội, hoặc chúng tôi thậm chí có thể tăng số đội lên tới 208”, ông Gianni Infantino phát biểu.

Trước khi đưa ra phát ngôn tranh cãi, chủ tịch FIFA nói về kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử có 48 đội tham dự: “Hãy xem World Cup 48 đội sẽ vận hành như thế nào. Đây là một giải đấu rất lớn". Sau đó, ông mở rộng sang những ý tưởng đã được thảo luận trong nhiều năm tại FIFA: "Chúng tôi thậm chí đã nói về phương án 64 đội để đưa bóng đá đến nhiều nơi hơn nữa. Đề xuất này đã được bàn trong Hội đồng, nhưng hiện tại hãy tận hưởng kỳ World Cup đầu tiên này”.

Chủ tịch Gianni Infantino có phát ngôn gây tranh cãi

Theo hãng thông tấn ANSA, Bộ trưởng Thể thao Ý Andrea Abodi đã bày tỏ sự tức giận và cho biết ông có kế hoạch tìm kiếm một cuộc nói chuyện với Chủ tịch FIFA. "Do khoảng cách địa lý lớn giữa Italy và Mexico, một cuộc điện thoại để làm rõ tình hình, tùy thuộc vào lịch trình của ông ấy, là lựa chọn tốt nhất. Tôi rất muốn nghe xem ông ấy suy nghĩ gì”, ông Abodi phát biểu.

Trong khi đó, tờ La Gazetta dello Sport của Italy bình luận: “Đây là một câu nói đùa trên sóng truyền hình, kèm nụ cười, nhưng chắc chắn đã tạo ra làn sóng tranh luận, vì nó chạm tới một trong những vấn đề nhạy cảm nhất của bóng đá Italy: việc đội tuyển quốc gia không góp mặt tại World Cup”.

Nghị sĩ thuộc Phong trào 5 Sao Gaetano Amato cũng đã lên tiếng về phát biểu của Chủ tịch FIFA: “Gianni Infantino thích đùa cợt về việc Italy không thể giành vé dự World Cup sao? Hãy nhớ rằng ông ấy không nói với tư cách một người hâm mộ trong quán bar, mà là Chủ tịch FIFA. Một vị trí mà ông ấy có được một phần nhờ sự ủng hộ của liên đoàn bóng đá Italy, và đó là vai trò đòi hỏi sự cân bằng, tôn trọng và tinh thần trách nhiệm mang tính thể chế”.

LĐBĐ Italy (FIGC) cũng đã phản ứng trước phát biểu của chủ tịch FIFA. "Đó là một phát ngôn thiếu tinh tế, một sự sa sút về phong thái đã làm tổn thương lòng tự trọng của toàn thể cộng đồng thể thao Ý", một nguồn tin từ nội bộ FIGC chia sẻ với hãng thông tấn ANSA. FIGC cũng cho rằng dù trong chiến thắng hay thất bại, bóng đá luôn dạy cho chúng ta những giá trị "mà đầu tiên chính là sự tôn trọng".

Italy, đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới, có lần gần nhất góp mặt tại một kỳ World Cup là vào năm 2014.