World Cup 2026 khai mạc lần thứ 3: Lisa rạng ngời cuốn hút

Sự kiện mở màn World Cup 2026 ở nước Mỹ diễn ra khi giải đấu đã đi qua được 3 trận (tổ chức ở Canada và Mexico). Đội đồng chủ nhà Mỹ thi đấu ở trận thứ tư, gặp Paraguay. Lễ khai mạc được tổ chức trước giờ bóng lăn khoảng 90 phút. (Ảnh: Reuters)