World Cup 2026 khai mạc lần thứ 3: Lisa rạng ngời cuốn hút

Sáng 13/6, lễ khai mạc thứ ba của World Cup 2026 được tổ chức tại Los Angeles, Mỹ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu có 3 lễ khai mạc với thời gian, địa điểm khác nhau. (Ảnh: Reuters)
Sự kiện mở màn World Cup 2026 ở nước Mỹ diễn ra khi giải đấu đã đi qua được 3 trận (tổ chức ở Canada và Mexico). Đội đồng chủ nhà Mỹ thi đấu ở trận thứ tư, gặp Paraguay. Lễ khai mạc được tổ chức trước giờ bóng lăn khoảng 90 phút. (Ảnh: Reuters)
Một trong những nghệ sĩ nổi bật của lễ khai mạc là Lisa, ca sĩ người Thái Lan là thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc BlackPink. (Ảnh: Reuters)
Lisa trình diễn bên cạnh 2 nghệ sĩ Rema (Nigeria) và Aniita (Brazil). (Ảnh: Reuters)
Phần trình diễn của Lisa cùng Aniita, Rema chính là một trong những bài hát chủ đề của World Cup 2026 - Goals (tam dịch: Bàn thắng). (Ảnh: Reuters)
Trong bộ trang phục màu trắng không quá phô trương nhưng vẫn đủ sexy, Lisa tạo ra bầu không khí sôi động bằng màn vũ đạo đầy cuốn hút. (Ảnh: Reuters)
Lisa là nghệ sĩ KPop thứ hai biểu diễn trong lễ khai mạc World Cup. Cách đây 4 năm, Jungkook của BTS từng góp mặt tại sự kiện mở màn giải đấu ở Qatar. (Ảnh: Reuters)