Đếm ngược 3 ngày: Khoảng 20 triệu thuê bao đứng trước nguy cơ bị khóa

(VTC News) -

Thời gian qua, các nhà mạng như VinaPhone, Viettel, MobiFone…đã tích cực đẩy mạnh hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin thuê bao theo quy định của Thông tư 08.

Đặc biệt, nhóm khách hàng là người cao tuổi, người không sử dụng điện thoại thông minh, người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc các nhóm cần hỗ trợ đặc biệt đều được nhân viên viễn thông phối hợp với lực lượng Công an cấp xã tổ chức xác thực trực tiếp tại nơi cư trú.

Theo lộ trình, các thuê bao chưa hoàn tất xác thực, không được xác nhận trên VNeID hoặc có thông tin chưa trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sau ngày 15/6 sẽ chính thức bị tạm dừng dịch vụ một chiều và phải thực hiện chuẩn hóa thông tin nếu muốn tiếp tục sử dụng.

Trước đó, kể từ ngày 15/4, nhiều người dùng số điện thoại đã nhận được thông tin yêu cầu xác thực trên ứng dụng VNeID tuy nhiên không thực hiện theo yêu cầu. Và doanh nghiệp viễn thông đã tiến hành tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi (gọi thoại,gửi tin nhắn SMS đến số thuê bao khác).

Nhân viên viễn thông trực tiếp đến nơi cư trú để hỗ trợ bà con vùng cao xác thực thông tin thuê bao. (Ảnh: Cương Quyết)

Theo thống kê của Cục Viễn thông - Bộ Khoa học và Công nghệ, tính đến đầu tháng 6, dữ liệu của 103 triệu thuê bao di động đã được đưa lên ứng dụng xác thực điện tử quốc gia VNeID. Trong số đó, 25 triệu thuê bao chưa tiến hành xác nhận trạng thái chính chủ.

Việc xác nhận và chuẩn hóa thông tin không chỉ là yêu cầu quản lý mà còn góp phần ngăn chặn SIM rác, giảm nguy cơ lừa đảo trực tuyến và bảo vệ người dùng trên môi trường số.

Thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao di động chính thức có hiệu lực từ ngày 15/4. Theo quy định, các nhà mạng phải bảo đảm mỗi thuê bao có đầy đủ bốn trường thông tin gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh và dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt. Toàn bộ thông tin này phải được đối chiếu, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý.

Quy trình triển khai được thiết kế theo hướng đơn giản, lấy ứng dụng VNeID làm công cụ chính, cho phép người dùng tự thực hiện việc xác thực ở bất kỳ đâu mà không cần đến các điểm giao dịch. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân không sử dụng điện thoại thông minh hoặc chưa cài đặt ứng dụng định danh điện tử, do đó cần sự hỗ trợ trực tiếp từ các nhà mạng.