Nhận định bóng đá Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ World Cup 2026: Guler tạo khác biệt

(VTC News) -

Australia đấu với Thổ Nhĩ Kỳ lúc 11h ngày 14/6 trên sân BC Place, Vancouver, Canada, trong trận ra quân bảng D World Cup 2026. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội, bởi bảng đấu còn có chủ nhà Mỹ và Paraguay. Opta đánh giá Thổ Nhĩ Kỳ nhỉnh hơn hẳn với 55,3% cơ hội thắng, trong khi khả năng giành 3 điểm của Australia là 20,5%.

Nhận định bóng đá Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ

Australia góp mặt ở World Cup lần thứ sáu liên tiếp. Ở kỳ World Cup 2022, đội bóng xứ chuột túi vào vòng 1/8, thành tích tốt nhất của họ trong lịch sử giải đấu. Tuy nhiên, bảng D không dễ đoán và Australia cần điểm ngay trận mở màn để duy trì hy vọng đi tiếp.

Thổ Nhĩ Kỳ trở lại World Cup sau 24 năm vắng mặt. Đây mới là lần thứ ba đội bóng này dự ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới, nhưng họ từng vào bán kết và giành hạng ba năm 2002. Với thế hệ hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ được xem là đội có thể tạo đột biến ở bảng D.

Australia không được đánh giá cao tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Phân tích phong độ Australia

Phong độ của Australia trong 10 trận gần nhất không thật sự ổn định. Đội bóng của huấn luyện viên Tony Popovic thắng 5, hòa 1 và thua 4 trận. Sau 2 chiến thắng trước Curacao và Cameroon, Australia chỉ hòa Thụy Sỹ 1-1 và thua Mexico 0-1 trong 2 trận giao hữu cuối cùng trước World Cup.

Australia ghi 13 bàn và thủng lưới 10 lần trong chuỗi 10 trận này. Các kết quả cho thấy họ có thể chơi tốt trước những đối thủ vừa tầm, nhưng gặp nhiều khó khăn khi chạm trán các đội có chất lượng kỹ thuật cao hơn như Mỹ, Colombia hay Mexico.

Cách chơi của Australia dưới thời Tony Popovic thiên về thực dụng. Họ cố gắng cải thiện sức mạnh thể chất, tranh chấp và tổ chức phòng ngự, sau đó tận dụng tốc độ ở các pha chuyển trạng thái. Trước Thổ Nhĩ Kỳ, Australia nhiều khả năng không cầm bóng nhiều mà chờ cơ hội phản công.

Mathew Ryan, Jackson Irvine, Harry Souttar và Mathew Leckie là nhóm cầu thủ giàu kinh nghiệm của Australia. Trong khi đó, Mohamed Toure, Nestory Irankunda và Jordan Bos có thể tạo ra sự khác biệt bằng tốc độ và khả năng đột phá.

Phân tích phong độ Thổ Nhĩ Kỳ

Phong độ của Thổ Nhĩ Kỳ ấn tượng hơn hẳn. Đội bóng của huấn luyện viên Vincenzo Montella thắng 8, hòa 1 và chỉ thua 1 trong 10 trận gần nhất. Kể từ sau thất bại 0-6 trước Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ bất bại 8 trận liên tiếp, trong đó có 7 chiến thắng.

Thổ Nhĩ Kỳ ghi 25 bàn trong 10 trận gần nhất. Hàng công của họ đang có cảm giác tốt, thể hiện qua các chiến thắng đậm trước Bulgaria, Georgia và Bắc Macedonia. Trận thắng Venezuela 2-1 ngay trước World Cup giúp đội bóng châu Âu có thêm sự tự tin trước ngày ra quân.

Guler là nhân tố chính của Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Reuters)

Điểm đáng chú ý của Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở thế hệ cầu thủ trẻ giàu kỹ thuật. Arda Guler là trung tâm sáng tạo, còn Kenan Yildiz nếu kịp bình phục sẽ đem đến thêm chất lượng ở tuyến trên. Bên cạnh đó, Hakan Calhanoglu, Orkun Kokcu và Baris Alper Yilmaz giúp đội bóng này có sự cân bằng giữa kinh nghiệm, khả năng kiểm soát bóng và tốc độ.

Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá cao hơn, nhưng đây có thể không phải trận đấu dễ dàng. Australia có thể khiến đối thủ gặp khó bằng lối chơi giàu thể lực và phòng ngự số đông. Dù vậy, nếu kiểm soát tốt nhịp độ và không để mất bóng nguy hiểm, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có nhiều phương án để tạo khác biệt.

Thông tin đội hình

Australia không có nhiều vấn đề lớn về lực lượng. Tuy nhiên, Mohamed Toure cần được theo dõi thêm sau khi bỏ lỡ một buổi tập quan trọng. Nếu đủ thể lực, tiền đạo này nhiều khả năng đá cao nhất trên hàng công. Mathew Ryan, Jackson Irvine, Harry Souttar và Mathew Leckie dự kiến vẫn là những trụ cột trong đội hình xuất phát.

Thổ Nhĩ Kỳ có dấu hỏi lớn với Kenan Yildiz. Cầu thủ của Juventus gặp vấn đề ở bắp chân và khả năng ra sân không cao. Arda Guler đã bình phục chấn thương gặp phải ở cuối mùa giải cùng Real Madrid và có thể đá chính. Hakan Calhanoglu sẽ giữ vai trò thủ lĩnh tuyến giữa, trong khi Deniz Gul được dự đoán đá trung phong.

Đội hình dự kiến Australia: Ryan; Italiano, Circati, Souttar, Herrington, Bos; Metcalfe, Irvine, O'Neill, Leckie; Toure.

Đội hình dự kiến Thổ Nhĩ Kỳ: Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Elmali; Calhanoglu, Yuksek; Guler, Kokcu, Yilmaz; Gul.

Dự đoán kết quả: Australia 0-1 Thổ Nhĩ Kỳ.