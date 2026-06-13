Tin thế giới nổi bật trong ngày 13/6

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 13/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào việc ký kết biên bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran; EU nối lại đàm phán về kết nạp Ukraine; Iran và Oman dự kiến sắp công bố thỏa thuận mới về eo biển Hormuz và Ấn Độ lần thứ 2 triệu tập Đại biện lâm thời Mỹ sau vụ tấn công tàu thương mại.

Bản ghi nhớ giữa Iran và Mỹ có thể ký kết trong vài ngày tới

Trong cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình IRIB của Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết sau khi hoàn tất, biên bản ghi nhớ sẽ được cả hai bên ký điện tử tại quốc gia của mình và sau đó sẽ được công bố.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Reuters)

Sau khi có khả năng ký kết, cả hai bên cũng sẽ cam kết không phát động cuộc xung đột nào khác và sẽ bắt đầu giai đoạn đàm phán thứ hai, dự kiến diễn ra ​​trong vòng 60 ngày để đạt được thỏa thuận cuối cùng, tập trung chủ yếu vào chương trình hạt nhân của Iran và việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt.

Ông Araghchi nhấn mạnh Tehran khẳng định phương án duy nhất có thể chấp nhận để xử lý lượng uranium được làm giàu cao là pha loãng nó trong lãnh thổ Iran.

Cùng với đó, bản ghi nhớ tiềm năng sẽ bao gồm điều khoản chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon, yêu cầu Israel rút khỏi khu vực bị chiếm đóng.

Mỹ sẵn sàng ủng hộ chương trình hạt nhân dân sự của Iran

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng chấp nhận chương trình năng lượng hạt nhân dân sự ở Iran như một phần của thỏa thuận hạt nhân rộng lớn hơn với điều kiện Tehran phải tháo dỡ cơ sở hạ tầng có thể cho phép nước này chế tạo vũ khí hạt nhân.

Mỹ và Iran có thể sắp đạt thỏa thuận hoà bình. (Ảnh: Reuters)

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh một quan chức cấp cao thuộc chính quyền ông Trump phác thảo chi tiết về thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ - Iran và có thể được ký kết trong vài ngày tới.

Quan chức này phân biệt rõ ràng giữa việc sản xuất điện hạt nhân dân sự và khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân, lập luận rằng mục tiêu của Washington không phải là xóa bỏ ngành năng lượng hạt nhân của Iran mà là ngăn chặn Tehran duy trì khả năng sản xuất bom hạt nhân.

EU nối lại đàm phán về kết nạp Ukraine

Liên minh châu Âu được cho sẽ nối lại cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine vào đầu tuần tới, sau khi lãnh đạo mới của Hungary chấm dứt phủ quyết.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội: "Tất cả quốc gia thành viên đã đồng ý mở cụm đàm phán kết nạp lần đầu tiên với Ukraine và Moldova".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola cùng cầm cờ EU.

Cuộc đàm phán dự kiến nối lại từ ngày 15/6 và các bên bắt đầu thảo luận về những nguyên tắc cơ bản, trong đó có tiêu chí về pháp quyền mà Ukraine và Moldova phải đáp ứng.

Tương lai của eo biển Hormuz có thể công bố trong thời gian tới

Theo truyền hình nhà nước Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết tuyên bố liên quan đến tương lai của eo biển Hormuz có thể sẽ được công bố trong thời gian tới. Các thỏa thuận đang được đàm phán, hoạt động tại eo biển Hormuz trong tương lai sẽ không hoàn toàn trở lại trạng thái như trước khi xung đột bùng phát.

Cùng với đó, Iran không có kế hoạch áp dụng phí quá cảnh đối với các tàu thuyền đi qua eo biển, nhưng có thể thu các khoản “phí dịch vụ” liên quan đến hoạt động hàng hải. Eo biển Hormuz nằm giữa lãnh thổ Iran và Oman là một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.

Ấn Độ lần thứ 2 triệu tập Đại biện lâm thời Mỹ

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông Jason Meeks, Đại biện lâm thời Mỹ tại New Delhi, đã được triệu tập tới trụ sở Bộ Ngoại giao để nhận công hàm phản đối chính thức của Chính phủ Ấn Độ.

Đại biện lâm thời Mỹ tại Ấn Độ Jason Meeks được triệu tập lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 48 giờ. (Ảnh: ANI)

Phía Ấn Độ cho rằng các cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào tàu thương mại tại Vịnh Oman trong thời gian qua đã gây thương vong nghiêm trọng cho các thủy thủ dân sự, trong đó có công dân Ấn Độ, và những tổn thất này hoàn toàn có thể tránh được nếu các bên tuân thủ các quy tắc bảo đảm an toàn hàng hải quốc tế.

Động thái mới nhất được đưa ra sau khi Chính phủ Ấn Độ ngày 11/6 xác nhận ba thủy thủ nước này thiệt mạng trên tàu chở dầu MT Settebello bị tấn công tại Vịnh Oman. Trên tàu có tổng cộng 24 công dân Ấn Độ, trong đó 21 người đã được cứu sống.