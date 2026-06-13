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Quỹ bạc lớn nhất thế giới ồ ạt 'xả hàng' bất chấp giá bạc bật tăng
(VTC News) -
Bất chấp đà phục hồi của giá bạc, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust tiếp tục bán ra 58 tấn trong 3 phiên kéo lượng nắm giữ xuống còn 15.000 tấn.
VTC News
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