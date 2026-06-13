Đóng

Quỹ bạc lớn nhất thế giới ồ ạt 'xả hàng' bất chấp giá bạc bật tăng

(VTC News) -

Bất chấp đà phục hồi của giá bạc, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust tiếp tục bán ra 58 tấn trong 3 phiên kéo lượng nắm giữ xuống còn 15.000 tấn.

VTC News
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới