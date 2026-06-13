Thủ tướng: Không cầu toàn, sớm vận hành Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM

(VTC News) -

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo TP.HCM sáng 13/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết liên quan đến vận hành Trung tâm tài chính quốc tế (VIFC), tuần tới Chính phủ sẽ ban hành các quyết định thành lập Hội đồng điều hành và các cơ quan điều hành hai trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng.

"Nhưng quan trọng nhất là cơ chế, sản phẩm tài chính của hai trung tâm. Phải thiết kế cho được sản phẩm tài chính cụ thể và cơ chế kiểm soát rủi ro đi kèm. Trên cơ sở tạo điều kiện tối đa nhưng phải có quản trị, kiểm soát", Thủ tướng nhấn mạnh.

Phối cảnh một góc Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM từ khu Thủ Thiêm. (Ảnh: VIFC HCMC).

Đối với Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, Thủ tướng yêu cầu sớm cụ thể hóa các sản phẩm tài chính phù hợp với nhu cầu phát triển của Thành phố, như trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu công trình...

Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng cơ chế để doanh nghiệp phát hành trái phiếu thông qua Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM. Các sản phẩm và mô hình mới sẽ được triển khai theo cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), bảo đảm thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhưng vẫn kiểm soát được rủi ro.

Thủ tướng cho biết trên cơ sở đề xuất của TP.HCM và Đà Nẵng, ông đã trực tiếp làm việc với Thống đốc NHNN và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thành phố đề xuất các sản phẩm tài chính cụ thể; còn cơ chế, chính sách kiểm soát rủi ro cần được NHNN, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện.

"Đề nghị khẩn trương để vận hành Trung tâm tài chính. Chúng ta không cầu toàn, chờ tất cả hoàn thiện. Có sản phẩm tài chính hợp lý đến đâu chúng ta đưa vào đến đó. Quan trọng là thu hút được vốn đầu tư trung và dài hạn bên ngoài cho TP.HCM phát triển, tạo hiệu ứng lan tỏa cho cả nước", Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo nhiều nội dung sát sườn cho tăng trưởng kinh tế TP.HCM tại buổi làm việc ngày 13/6. (Ảnh: VGP)

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, để đạt mục tiêu tăng trưởng, ngoài ngân sách, đòi hỏi nguồn lực rất lớn từ xã hội, khi tổng chi cho đầu tư từ ngân sách cả nhiệm kỳ chỉ khoảng 22%.

Việc huy động nguồn lực bên ngoài là yêu cầu cấp thiết đối với TP.HCM. Thành phố cần tận dụng nguồn lực từ Trung tâm tài chính quốc tế để thu hút nguồn lực tài chính trung và dài hạn cho đầu tư phát triển TP.HCM và cho cả nước.

"TP.HCM có rất nhiều điều kiện. Hầu hết các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư tài chính lớn của thế giới biết đến Việt Nam đều gắn bó và đang tập trung ở TP.HCM. Các định chế tài chính lớn cũng đang hoạt động tại TP.HCM.

Đây là dư địa lớn nếu chúng ta làm tốt, có sản phẩm tốt, có nhu cầu và cách làm tốt thì thu hút được vốn rất lớn. Nếu TP.HCM không thu hút được nguồn qua Trung tâm tài chính quốc tế thì rất khó để các thành phố, các tỉnh khác thu hút nguồn lực dựa vào Trung tâm tài chính", Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nói thêm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng.

Ông cũng cho biết nếu không có gì thay đổi, thứ 2 tuần tới sẽ trình Thủ tướng để ký quyết định thành lập Hội đồng Điều hành Trung tâm tài chính quốc tế. Hội đồng sẽ phối hợp với TP.HCM và Đà Nẵng kiện toàn bộ máy, ký các quy chế hoạt động, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bắt tay vận hành.

Đóng góp vào các giải pháp tăng trưởng bền vững của TP.HCM, ông Thắng cho biết việc TP.HCM đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra có ý nghĩa rất quan trọng cho việc tăng trưởng chung, có sự lan tỏa mạnh mẽ cho cả vùng Đông Nam Bộ cũng như cả nước.

Những kết quả tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội TP.HCM đạt được trong gần nửa đầu năm, đặc biệt tăng trưởng GRDP, thu ngân sách, thu hút đầu tư nước ngoài rất ấn tượng.

Đáng chú ý là 5 tháng đầu năm, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp quay trở lại hoạt động rất tích cực, với mức tăng gần 30%.

Cùng với đó, nhiều dự án trọng điểm cũng được tháo gỡ, giải phóng nguồn lực, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng, phát triển của Thành phố. Các dự án trọng điểm cũng liên tục khởi công như các tuyến metro, cao tốc vốn đầu tư lớn, đáp ứng nhu cầu phát triển của TP.HCM.

"Tôi cho rằng đây chính là cơ sở rất quan trọng để TP.HCM phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 cao và bền vững. Cá nhân tôi rất tin tưởng TP.HCM sẽ đạt được các mục tiêu Chính phủ giao, cũng như mục tiêu Thành phố đề ra. Bởi dư địa tăng trưởng của Thành phố còn rất lớn", ông Thắng nói.

Bên cạnh Trung tâm Tài chính quốc tế, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng lưu ý động lực quan trọng hiện nay TP.HCM cần tập trung khai thác là cảng biển. TP.HCM có 2 cảng lớn được thế giới đánh giá cao, xếp hạng là Cát Lái và Cái Mép - Thị Vải. Sắp tới là cảng trung chuyển Cần Giờ.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, một trong những động lực phát triển quan trọng hiện nay TP.HCM cần tập trung khai thác là cảng biển.

Đây sẽ trở thành trung tâm logistics hiện đại ngang tầm khu vực, khi các cảng biển này hoàn thành, kết nối đồng bộ.

Phó Thủ tướng lưu ý thêm mục tiêu đặt ra cho TP.HCM là vừa tăng trưởng cao nhưng phải bền vững trong thời gian dài. Thành phố cần phải vừa khai thác tốt, tối đa dư địa truyền thống cho tăng trưởng, vừa phải quan tâm thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Đó là các động lực đến từ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tri thức; từng bước chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa trên lao động sang dựa trên tri thức, năng suất cao và giá trị gia tăng lớn.

Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, TP.HCM tăng trưởng cao, bền vững dựa trên 5 trụ cột, là chất lượng thể chế, nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, kết nối quốc tế và trung tâm tài chính.