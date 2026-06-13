(VTC News) -

Hầu hết các loại vải tự nhiên như cotton, linen hay lụa đều được cấu tạo từ các chuỗi polymer, chủ yếu là cellulose. Các chuỗi này được liên kết với nhau bằng các liên kết hydro. Khi quần áo bị ướt trong quá trình giặt hoặc chịu tác động của nhiệt độ và lực ép khi vắt, sấy hoặc vứt lộn xộn, các liên kết hydro này bị bẻ gãy và tái tổ hợp lại ở những vị trí ngẫu nhiên, tạo thành những nếp gấp cứng đầu.

Các mẹo làm quần áo hết nhăn không cần bàn ủi

Để đưa bề mặt vải trở lại trạng thái phẳng phiu nguyên bản, chúng ta cần hai yếu tố cốt lõi là nhiệt độ và độ ẩm. Nhiệt độ và độ ẩm sẽ làm mềm các sợi vải, nới lỏng các liên kết hydro đang bị xô lệch. Sau đó, lực kéo căng tự nhiên (trọng lực) sẽ định hình lại cấu trúc sợi vải. Dựa trên nguyên lý này, ngay cả khi không có bàn ủi, bạn hoàn toàn có thể làm phẳng quần áo bằng những mẹo hay nhờ vật dụng quen thuộc.

Dùng hơi nước bão hòa từ phòng tắm

Đây là phương pháp cứu cánh kinh điển và được ưa chuộng nhất, đặc biệt hữu ích đối với những người thường xuyên đi công tác và lưu trú tại khách sạn. Phương pháp này lợi dụng luồng hơi nước nóng bão hòa bốc lên trong không gian kín để thẩm thấu vào từng thớ vải, làm mềm cấu trúc polymer mà không cần tiếp xúc trực tiếp với nguồn nhiệt.

Thực hiện: Khi bạn chuẩn bị tắm bằng nước nóng, hãy treo chiếc áo/quần bị nhăn lên móc và treo vào bên trong phòng tắm, lưu ý chọn vị trí gần vòi sen nhưng đảm bảo nước không bắn trực tiếp vào áo. Đóng kín cửa phòng tắm, cửa sổ và tắt quạt thông gió để hơi nước không bị thoát ra ngoài.

Sau khoảng 10 đến 15 phút tắm nước nóng, hơi ẩm sẽ làm mềm các nếp nhăn. Bạn chỉ cần lấy quần áo ra, dùng tay vuốt nhẹ và kéo căng các nếp gấp, sau đó treo ở nơi thoáng gió vài phút để hơi ẩm bay hết.

Ứng dụng hơi nước trong phòng tắm làm phẳng quần áo. (Ảnh: XHS)

Làm phẳng quần áo bằng máy sấy tóc

Nếu bạn đang vội và chỉ cần xử lý những nếp nhăn cục bộ như ở cổ áo, vạt áo hay tay áo, máy sấy tóc là một công cụ thay thế hoàn hảo cho bàn ủi. Máy sấy cung cấp luồng nhiệt đối lưu mạnh mẽ, kết hợp với một chút độ ẩm nhân tạo sẽ mô phỏng lại chính xác nguyên lý hoạt động của bàn ủi hơi nước.

Thực hiện: Treo quần áo lên móc. Dùng một bình xịt phun sương, xịt một chút nước sạch lên khu vực bị nhăn, chỉ làm ẩm bề mặt, không làm ướt sũng. Khởi động máy sấy tóc ở mức nhiệt trung bình hoặc cao. Giữ mũi máy sấy cách mặt vải khoảng 5 đến 7 cm để tránh làm cháy hoặc co rút sợi vải, đặc biệt là vải lụa hoặc nilon. Sấy dọc theo nếp nhăn, đồng thời dùng tay còn lại kéo căng phần vạt áo hướng xuống dưới. Dưới tác động của nhiệt và lực kéo, nếp nhăn sẽ biến mất chỉ sau vài chục giây.

Dùng khăn tắm ẩm

Đây là giải pháp phù hợp cho những loại áo phông (áo thun) bằng cotton hoặc đồ dệt kim dễ bị co giãn nếu dùng nhiệt độ quá cao. Phương pháp này sử dụng độ ẩm thẩm thấu từ từ kết hợp với lực ép vật lý dàn đều trên diện rộng để vuốt phẳng các liên kết sợi vải.

Thực hiện: Trải chiếc áo bị nhăn lên một mặt phẳng cứng, mặt bàn hoặc sàn nhà sạch. Lấy một chiếc khăn tắm sạch, nhúng nước và vắt thật kiệt, đảm bảo khăn chỉ còn hơi ẩm, không nhỏ giọt. Phủ chiếc khăn ẩm này lên trên bề mặt quần áo bị nhăn. Dùng hai bàn tay miết và ép chặt từ trong ra ngoài mép khăn. Giữ nguyên trạng thái này trong khoảng 10 phút. Gỡ khăn ra và treo quần áo lên móc cho khô tự nhiên.

Làm phẳng quần áo bằng khăn tắm ẩm là một mẹo hay ít người biết. Ảnh: HC

Dùng máy sấy quần áo và viên đá lạnh

Nếu gia đình bạn có máy sấy quần áo, đây là một thủ thuật vật lý vô cùng thông minh và tiết kiệm thời gian, thường được các chuyên gia giặt là áp dụng. Khi máy sấy hoạt động ở nhiệt độ cao, những viên đá lạnh sẽ tan chảy và bốc hơi rất nhanh. Quá trình này biến lồng sấy thành một buồng xông hơi thu nhỏ. Hơi nước bốc lên sẽ làm nới lỏng nếp nhăn, trong khi chuyển động quay của lồng sấy giúp rũ phẳng trang phục.

Thực hiện: Cho từ 1 đến 2 chiếc áo bị nhăn vào lồng sấy, không nên cho quá nhiều đồ để tạo không gian trống cho hơi nước luân chuyển. Thả vào lồng sấy 2 đến 3 viên đá lạnh. Bật máy ở chu trình nhiệt độ cao trong khoảng 10 đến 15 phút. Ngay khi máy dừng, hãy lấy quần áo ra và treo lên móc lập tức để cố định phom dáng.

Lưu ý khi áp dụng mẹo làm phẳng quần áo không cần bàn ủi

Làm phẳng quần áo chỉ là bước giải quyết hậu quả. Để tiết kiệm thời gian và bảo vệ tuổi thọ của trang phục, việc quản trị nếp nhăn ngay từ khâu giặt giũ là vô cùng quan trọng:

- Quy tắc rũ vải: Ngay khi máy giặt vừa kết thúc chu trình vắt, hãy lấy quần áo ra ngay lập tức. Dùng lực rũ mạnh mỗi chiếc áo/quần từ 2 đến 3 lần trước khi phơi lên móc. Thao tác cơ học này giúp định hình lại các thớ vải khi chúng còn ướt.

- Không nhồi nhét tủ đồ: Tủ quần áo quá chật chội, trang phục bị ép chặt vào nhau là nguyên nhân hàng đầu sinh ra các nếp gấp chết. Hãy duy trì khoảng cách nhất định giữa các móc treo để quần áo có không gian thở.

- Kỹ thuật cuộn tròn khi đi du lịch: Thay vì gấp đồ thành từng nếp vuông vức, hãy cuộn tròn quần áo lại. Việc cuộn tròn không chỉ tiết kiệm diện tích vali mà còn hạn chế tối đa các góc gập, giúp trang phục luôn trong trạng thái sẵn sàng sử dụng khi bạn đến nơi.