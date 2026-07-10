Giá xăng dầu hôm nay 10/7: Quay đầu giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới quay đầu giảm do lo ngại lạm phát gia tăng và triển vọng kinh tế kém tích cực có thể làm suy yếu nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu, bất chấp nguồn cung vẫn chịu nhiều sức ép do xung đột Mỹ - Iran khiến việc khôi phục hoàn toàn hoạt động tại eo biển Hormuz tiếp tục bị trì hoãn.

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Iran tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh để đáp trả các đợt không kích của Washington, làm gia tăng sức ép lên thỏa thuận ngừng bắn kéo dài ba tuần giữa hai nước.

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm. (Ảnh minh họa: Reuters).

Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, các cuộc không kích của Mỹ và hoạt động điều hướng tàu qua eo biển Hormuz đang làm gián đoạn quá trình khôi phục lưu thông trên tuyến hàng hải chiến lược này.

Theo Goldman Sachs, lưu lượng dầu từ Vịnh Ba Tư từng phục hồi lên hơn 80% so với trước chiến sự chỉ sau 10 ngày eo biển Hormuz mở cửa trở lại. Tuy nhiên, sau các vụ tấn công tàu chở dầu gần đây, con số này đã giảm xuống còn hơn 70%.

Tại Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm trong tuần trước, cho thấy thị trường lao động vẫn ổn định. Các nhà hoạch định chính sách lo ngại lạm phát gia tăng nhưng vẫn kỳ vọng thị trường lao động sẽ giữ vững trong ngắn hạn.

Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams cho biết, ông không kỳ vọng giá năng lượng sẽ tăng kéo dài trong phần còn lại của năm, bất chấp xung đột tại Trung Đông. Việc Fed duy trì lãi suất cao để kiềm chế lạm phát có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và làm giảm nhu cầu tiêu thụ dầu.

Giá xăng dầu trong nước

Từ chiều 9/7, giá các loại xăng và dầu diesel cùng giảm.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 539 đồng/lít, không cao hơn 19.191 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III giảm 412 đồng/lít, không cao hơn 20.003 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 569 đồng/lít, không cao hơn 21.745 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 318 đồng/kg, không cao hơn 13.735 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) như sau: xăng sinh học là 200 đồng/lít; dầu diesel: 0 đồng/lít; dầu mazut: 200 đồng/kg.

Đồng thời, cơ quan điều hành quyết định không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.