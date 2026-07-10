Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 10/7: Bắc Trung Bộ mưa dông rải rác

(VTC News) -

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thời tiết khu vực miền Trung trong ngày 10/7 có sự khác biệt giữa từng vùng. Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng của mây đối lưu và mưa dông, trong khi Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có nắng mạnh vào ban ngày. Khu vực Tây Nguyên cũng xuất hiện mưa dông về chiều tối, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ Thanh Hóa đến Huế

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 26-29°C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35°C, riêng phía Nam có nơi trên 35°C. Cơ quan khí tượng cho biết, phía Bắc khu vực này, gồm các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa dông xuất hiện đan xen trong ngày có thể khiến thời tiết oi bức giảm bớt, song cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong khi đó, khu vực phía Nam từ Hà Tĩnh đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày vẫn có nắng, cục bộ xuất hiện nắng nóng. Người dân cần đề phòng thời tiết chuyển biến nhanh vào cuối ngày, nhất là tại các khu vực miền núi và vùng ven biển.

Dự báo thời tiết Duyên hải Nam Trung Bộ

Ở khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết hôm nay nhìn chung ít biến động hơn so với Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26-29°C, nhiệt độ cao nhất từ 33-36°C, riêng phía Bắc khu vực có nơi trên 36°C.

Dự báo cho thấy khu vực này có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, tuy nhiên ban ngày vẫn chủ đạo là nắng, riêng các tỉnh phía Bắc của dải Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng. Với nền nhiệt cao kéo dài, cảm giác oi bức trong buổi trưa và đầu giờ chiều sẽ khá rõ rệt, đặc biệt tại các đô thị và vùng ít cây xanh.

Thời tiết nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày mà còn làm gia tăng nhu cầu sử dụng điện, nước. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian nắng gắt từ 11h đến 15h, đồng thời bổ sung đủ nước và có biện pháp chống nắng khi di chuyển ngoài trời.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 10/7: Bắc Trung Bộ mưa dông rải rác

Thời tiết tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ, dự báo thời tiết trong ngày 10/7 tiếp tục mang đặc trưng của mùa mưa. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23°C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Ban ngày, khu vực này có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Tuy nhiên, từ chiều tối đến tối, mưa dông có xu hướng gia tăng, xuất hiện rải rác trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn ở mức cao.

Đây là hình thái thời tiết thường gặp trong giai đoạn cao điểm mùa mưa ở Tây Nguyên, có thể gây ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp và các hoạt động ngoài trời. Người dân ở các khu vực trũng thấp, ven suối, sườn đồi cần theo dõi sát các bản tin thời tiết để chủ động ứng phó khi mưa lớn xảy ra bất ngờ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm ở miền Trung và Tây Nguyên

Điểm đáng lưu ý trong dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 10/7 là nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm mưa dông. Tại Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và một số nơi ở Trung Bộ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân cần hạn chế trú mưa dưới gốc cây, gần biển quảng cáo, cột điện hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng cục bộ. Với ngư dân và người hoạt động trên biển, việc cập nhật thường xuyên thông tin dự báo thời tiết là cần thiết để có phương án di chuyển, neo đậu tàu thuyền an toàn.

Nhìn chung, thời tiết miền Trung ngày 10/7 tiếp tục duy trì trạng thái Bắc Trung Bộ mưa dông, Nam Trung Bộ nắng nóng, Tây Nguyên mưa tăng về chiều tối. Người dân nên theo dõi các bản tin dự báo mới nhất để chủ động sắp xếp lịch trình đi lại, lao động và sinh hoạt phù hợp.