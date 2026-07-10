Dự báo thời tiết 10/7: Miền Bắc vẫn mưa như trút, nguy cơ ngập lụt, lũ quét

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 10/7/2026

Từ nay đến hết ngày 10/7, vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh duy trì hình thái thời tiết mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ mưa rất to trên 160mm. Nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai như lũ quét, sạt lở, ngập lụt.

Từ đêm 10/7, mưa lớn ở vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có xu hướng giảm dần.

Mưa lớn nguy cơ gây lũ quét, sạt lở và ngập úng ở miền Bắc. (Ảnh minh hoạ: UBND xã La Bằng)

Ngoài ra, ngày 10/7, các nơi khác của Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông, lượng mưa dao động 15-30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Mưa ở các khu vực này không xảy ra cả ngày mà tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm, và sáng sớm.

Cùng ngày, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-25mm, cục bộ mưa to trên 50mm, mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Tại khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk trời nắng nóng trong ngày 10-11/7, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C. Nắng nóng ở các địa phương này còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 10/7/2026

TP Hà Nội có lúc mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và rải rác dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Đông Bắc Bộ vùng núi, trung du và Quảng Ninh mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Vùng đồng bằng mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to; phía Nam chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, phía Nam có nơi trên 35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, phía Bắc nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, phía Bắc có nơi trên 36°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.