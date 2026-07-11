Khởi tố nhóm thanh niên mang hung khí gây náo loạn đường phố Hưng Yên

(VTC News) -

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng", xảy ra ngày 5/7.

Phòng Cảnh sát giao thông làm việc với các đối tượng, thu giữ tang vật phục vụ công tác điều tra theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh.

Theo Cơ quan điều tra, rạng sáng 5/7, trong quá trình thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn các xã Văn Giang, Phụng Công, Nghĩa Trụ và Mễ Sở, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 - Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện tại khu vực vòng xuyến Văn Giang trên tuyến đường tỉnh 379 có khoảng 30 thanh thiếu niên tụ tập, hò hét, nhiều phương tiện dừng đỗ trên đường, có biểu hiện gây mất an ninh, trật tự và gây rối trật tự công cộng.

Khi lực lượng CSGT tiếp cận kiểm tra, các đối tượng nhanh chóng bỏ chạy, để lại tại hiện trường một xe máy đã dùng khẩu trang che biển kiểm soát và tháo gương chiếu hậu.

Ngay sau đó, Phòng CSGT phối hợp Công an xã Văn Giang lập biên bản, niêm phong, tạm giữ phương tiện; đồng thời khẩn trương rà soát, trích xuất hệ thống camera, xác minh chủ phương tiện và các đối tượng liên quan.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng CSGT chủ trì triển khai các hoạt động xác minh ban đầu, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã Văn Giang, Phụng Công, Nghĩa Trụ, Triệu Việt Vương, Việt Tiến, Nghĩa Dân tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.

Trên cơ sở kết quả xác minh ban đầu, toàn bộ hồ sơ, tài liệu, tang vật, phương tiện cùng các đối tượng liên quan đã được chuyển giao cho Văn phòng Cơ quan CSĐT để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Các loại hung khí bị thu giữ.

Quá trình điều tra xác định, nhóm thanh niên đã hẹn nhau từ trước để tụ tập, điều khiển nhiều xe máy không gắn biển kiểm soát hoặc che biển số, chạy tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, mang theo các tuýp sắt gắn đinh ba, bình xịt hơi cay và nhiều hung khí khác nhằm thị uy, sẵn sàng chống trả nếu xảy ra mâu thuẫn với các nhóm thanh thiếu niên khác.

Khi di chuyển đến khu vực vòng xuyến Văn Giang, các đối tượng liên tục điều khiển xe với tốc độ cao, bóp còi, khua múa hung khí, quẹt hung khí xuống mặt đường, gây mất an ninh, trật tự, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với người và phương tiện tham gia giao thông.

Tại đây, một nhóm thanh thiếu niên khác đã sử dụng gạch, vỏ chai thủy tinh ném vào đoàn xe, khiến tình hình an ninh, trật tự tại khu vực trở nên phức tạp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã triệu tập, làm việc với hơn 20 đối tượng liên quan; thu giữ nhiều phương tiện cùng tang vật gồm xe máy, xe ô tô, các tuýp sắt gắn đinh ba, bình xịt hơi cay, mặt nạ và nhiều tài liệu phục vụ điều tra. Đáng chú ý, trong số các đối tượng có nhiều trường hợp là học sinh, chưa đủ 16 tuổi.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các nghi phạm liên quan để xử lý nghiêm.