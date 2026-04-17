Khởi tố nhóm thanh niên đuổi đánh nhau trên đường, khiến 3 người thương vong

(VTC News) -

Chiều 17/4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra về tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 1h00’ ngày 6/4, tại đường Võ Nguyên Giáp (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên), 2 nhóm nam thanh niên từ 15 - 20 tuổi, đi xe máy, sử dụng hung khí đuổi đánh nhau trên đường.

Trong quá trình bị đuổi đánh, xe máy do T.D.Đ.L (SN 2010, trú tại xã Thái Ninh) cầm lái lao lên vỉa hè đâm vào cột sắt chống cây, khiến L. tử vong tại chỗ; 2 thanh niên ngồi phía sau xe bị thương được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Trà Lý phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu xác minh làm rõ vụ việc.

Ngay trong ngày 6/4, cán bộ Công an phường đã làm rõ 3 nghi phạm trực tiếp đuổi đánh dẫn tới việc T.D.Đ.L tử vong.

Các nghi phạm gồm: Vũ Văn Đức (sinh ngày 14/6/2010, trú tại xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên); Dương Quý An (sinh ngày 19/5/2009, trú tại xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) và Mai Quý Trọng (sinh ngày 31/3/2010, trú tại xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 9/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 bị can (Đức, Trọng, An) về tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 123 và Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.