Khởi tố nhóm thanh niên dùng dao, gậy baton giải quyết mâu thuẫn ở Quảng Trị

(VTC News) -

Công an xã Tuyên Bình (Quảng Trị) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can liên quan đến vụ việc “cố ý gây thương tích” xảy ra tại xã Tuyên Bình.

Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân nên Nguyễn Văn Ngọc (SN 2007) đã rủ 4 người khác gồm Hà Xuân Hoàng (SN 2007), Nguyễn Văn Quân (SN 2004) và N.V.L (SN 2008), Đ.M.D (SN 2008), đều trú tại xã Tuyên Bình, đi tìm Đ.A.Q (SN 2009, trú tại xã Đồng Lê, tỉnh Quảng Trị) để đánh.

Cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang thi hành quyết định khởi tố đối với một trong số 5 bị can trong vụ án. (Ảnh: CA)

Khi đến thôn Liên Sơn (xã Tuyên Bình), nhóm của Ngọc phát hiện Đ.A.Q nên sử dụng xe máy và mang theo hung khí là dao và gậy baton chuẩn bị từ trước đuổi theo Đ.A.Q rồi đánh gây thương tích .

Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Ngọc, Hà Xuân Hoàng, Nguyễn Văn Quân, N.V.L và Đ.M.Đ về tội “Cố ý gây thương tích”.

Riêng đối với Hà Xuân Hoàng, Cơ quan điều tra ra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam. Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Văn Ngọc (SN 2007), Đ.M.D (SN 2008), N.V.L (SN 2008).

Đáng chú ý, trước khi xảy ra vụ án kể trên, Nguyễn Văn Quân (SN 2004) hiện còn đang chấp hành bản án số: 23/2026/QĐ-CA ngày 20/4/2026 của Tòa án nhân dân khu vực 2 tại Trại giam Bình Điền - Bộ Công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.