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Tài sản vượt 1.100 tỷ USD, Elon Musk lập kỷ lục chưa từng có
(VTC News) -
Cổ phiếu của SpaceX tăng gần 20% trong phiên giao dịch đầu tiên, giúp khối tài sản của Elon Musk vượt mốc 1.100 tỷ USD, bỏ xa các tỷ phú khác.
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