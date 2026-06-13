Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 13/6/2026 - XSHCM 13/6

XSHCM 13/6. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 13/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 13/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 13/6 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 13/6/2026 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Bảy ngày 13/6/2026

Xem lại kết quả xổ số TP.HCM các ngày mở thưởng trước

- XSHCM 8/6/2026

Kết quả xổ số TP.HCM (XSHCM) ngày 8/6/2026 có giải đặc biệt là 925261 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHCM 8/6, kết quả xổ số TP.HCM ngày 8/6/2026.

- XSHCM 6/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng ngày 6/6/2026 như sau:

XSHCM 6/6, kết quả xổ số TP.HCM ngày 6/6/2026.

- XSHCM 1/6/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 1/6/2026 có giải đặc biệt là 725887 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHCM 1/6, kết quả xổ số TP.HCM ngày 1/6/2026.

- XSHCM 30/5/2026

Kết quả xổ số ngày 30/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng có giải đặc biệt là 805808 và các hạng giải khác như sau:

XSHCM 30/5, kết quả xổ số TP.HCM ngày 30/5/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa.

- Thời hạn lĩnh thưởng đối với vé số trúng là 30 ngày tính từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Nếu để quá hạn này, vé số trúng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng thưởng được lĩnh thưởng một lần toàn bộ số tiền thưởng sau khi trừ thuế TNCN (nếu có) bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ nhận tổng giá trị của tất cả giải thưởng trúng.

- Người trúng số vì lý do khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình nhận thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Cà Mau, TP.HCM và Đồng Tháp sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Gồm đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Gồm đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Gồm đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Đài Long An, TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

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