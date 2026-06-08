Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 8/6/2026 - XSHCM 8/6

XSHCM 8/6. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 8/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 8/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 8/6 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 8/6/2026 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Hai ngày 8/6/2026

Xem lại kết quả xổ số TP.HCM các ngày mở thưởng trước

- XSHCM 6/6/2026

Kết quả xổ số ngày 6/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng có giải đặc biệt là 094580 và các hạng giải khác như sau:

XSHCM 6/6, kết quả xổ số TP.HCM ngày 6/6/2026.

- XSHCM 1/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng ngày 1/6/2026 như sau:

XSHCM 1/6, kết quả xổ số TP.HCM ngày 1/6/2026.

- XSHCM 30/5/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 30/5/2026 có giải đặc biệt là 805808 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHCM 30/5, kết quả xổ số TP.HCM ngày 30/5/2026.

- XSHCM 25/5/2026

Kết quả xổ số TP.HCM (XSHCM) ngày 25/5/2026 có giải đặc biệt là 846479 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHCM 25/5, kết quả xổ số TP.HCM ngày 25/5/2026.

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá 30 ngày, vé trúng thưởng không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần toàn bộ số tiền thưởng sau khi trừ thuế TNCN (nếu có) bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé trúng nhiều hạng giải khác nhau thì người trúng thưởng sẽ nhận tổng giá trị của tất cả giải thưởng trúng.

- Người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình nhận thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay thưởng.

- Thứ 3: Có đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre quay thưởng.

- Thứ 4: Đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng thực hiện quay thưởng.

- Thứ 5: Gồm đài An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh thực hiện quay thưởng.

- Thứ 6: Gồm đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương thực hiện quay thưởng.

- Thứ 7: Do đài TP.HCM, Hậu Giang, Bình Phước, Long An tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang tổ chức quay số mở thưởng.

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