Triệt phá đường dây số đề, cá độ bóng đá 20 tỷ ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, số đề hoạt động quy mô lớn trên địa bàn.

Các đối tượng trobg đường dây. (Ảnh: CA)

Theo đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện đường dây do Lê Trung Hải (SN 1986, trú xã Hòa Vang) và Nguyễn Quang Hiếu (SN 1991, trú xã Hòa Vang) cùng đồng bọn tổ chức, lôi kéo nhiều đối tượng tham gia tại nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố.

Sau thời gian tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 3/6, Ban chuyên án huy động 50 cán bộ, chiến sĩ chia thành 8 tổ công tác đồng loạt triển khai phá án.

Cảnh sát đã triệu tập, làm việc và tạm giữ hình sự 7 đối tượng gồm: Nguyễn Đinh Đăng Nguyên (SN 1992, trú xã Bà Nà), Lê Trung Hải (SN 1986, trú xã Hòa Vang), Nguyễn Phước Nguyên (SN 1985, trú xã Hòa Vang), Nguyễn Quang Hiếu (SN 1991, trú xã Hòa Vang), Nguyễn Thị Châu (SN 1970, trú xã Bà Nà), Vũ Bảo (SN 1985, trú phường Điện Bàn Đông) và Nguyễn Thị Nở (SN 1975, trú xã Hòa Tiến) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tang vật thu giữ gồm 12 điện thoại di động, hơn 150 trang tài liệu thể hiện nội dung cá độ bóng đá, ghi số đề và các giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc; đồng thời tạm giữ số tiền 231,8 triệu đồng phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ tháng 1/2026 đến nay, các đối tượng sử dụng Zalo, Messenger, tin nhắn điện thoại để nhận, chuyển bảng đề và cá độ bóng đá, với tổng số tiền giao dịch khoảng 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính lên đến hàng tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý.