Thả diều gần sân bay Nội Bài, uy hiếp an toàn bay: Quy định xử phạt thế nào?

(VTC News) -

Theo Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về trật tự công cộng, hành vi thả diều, bóng bay, các loại đồ chơi có thể bay ở khu vực cấm, khu vực mục tiêu được bảo vệ, sẽ bị xử lý nghiêm. Cụ thể, mức phạt tiền từ 1- 2 triệu đồng đối với cá nhân, đồng thời người vi phạm còn bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Trường hợp tổ chức vi phạm hành vi chơi thả diều ở khu vực cấm, khu vực mục tiêu được bảo vệ, mức phạt tiền gấp 2 lần so với mức phạt tiền dành cho cá nhân vi phạm.

Thả diều gần sân bay có thể bị xử phạt. (Ảnh minh họa: Gemini)

Bên cạnh đó, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động hàng không dân dụng, Nghị định 162/2018/NĐ-CP cũng quy định mức xử phạt rất cao đối với các hành vi gây ảnh hưởng đến tầm nhìn và chuyển động của tàu bay tại cảng hàng không, sân bay hoặc khu vực lân cận:

Theo đó, phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi lắp đặt, sử dụng các loại đèn, nguồn sáng, ký hiệu, tín hiệu hoặc các vật thể trong cảng hàng không, sân bay hoặc khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay ảnh hưởng đến việc tàu bay cất, hạ cánh, di chuyển tại cảng hàng không, sân bay hoặc việc nhận biết cảng hàng không, sân bay.

Mức phạt tiền tăng cao hơn từ 30 - 40 triệu đồng đối với hành vi sử dụng đèn laser trong cảng hàng không, sân bay hoặc khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay ảnh hưởng đến việc tàu bay cất cánh, hạ cánh, di chuyển tại cảng hàng không, sân bay.

Để bảo đảm an ninh và an toàn hàng không, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

Khi phát hiện vật thể bay lạ, thiết bị bay không người lái hoặc các hành vi có dấu hiệu đe dọa đến hoạt động bay tại khu vực sân bay cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động hàng không dân dụng.

Trước đó, ngày 7/6, tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, tổ lái phát hiện có diều thả gần khu vực đường băng, khiến nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng khai thác.

Theo thống kê của Trung tâm Tiếp cận tại Nội Bài, sự cố ảnh hưởng đến tổng cộng 7 chuyến bay. Trong đó, 2 chuyến đã nổ máy chờ tại sân đỗ, 5 chuyến khác phải tạm dừng khởi hành. Đặc biệt, chuyến bay VJC997 phải chờ khoảng 25 phút trên đường cất hạ cánh trước khi được phép khởi hành lúc 11h16.

1 ngày trước (6/6), hoạt động khai thác tại sân bay Nội Bài cũng bị gián đoạn do thiết bị bay không người lái (UAV) xuất hiện gần khu vực hoạt động bay, ảnh hưởng tới 16 chuyến bay, gồm các chuyến phải chờ cất cánh, điều chỉnh kế hoạch khai thác hoặc kéo dài thời gian hoạt động.