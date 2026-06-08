Bi hài World Cup 2026: Rắn kịch độc ‘bao vây’ sân tập tuyển Thuỵ Sỹ

(VTC News) -

World Cup 2026 còn chưa khởi tranh nhưng nhiều đội tuyển đã gặp những tình huống “dở khóc dở cười” ngay từ khâu chuẩn bị, từ cảnh báo rắn độc cho tới mặt sân tập lồi lõm khiến cầu thủ phải bỏ đi nơi khác tập luyện.

Trên mạng xã hội chính thức, đội tuyển Thụy Sỹ đăng tải sơ đồ khu tập luyện tại Carmel Valley, San Diego (Mỹ) với chú thích từng khu vực cụ thể. Điều khiến người hâm mộ chú ý không phải điều kiện sân bãi hay phòng gym hiện đại, mà là cảnh báo lớn ghi rõ “Khu vực có rắn” được tô màu đỏ ở phần hẻm núi và bụi rậm xung quanh.

Khu vực được cảnh báo có rắn ở khu tập luyện của Thuỵ Sỹ tại San Diego (Mỹ). (Ảnh: @swissnatimen/Instagram)

Theo Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên San Diego, khu vực này có ít nhất bốn loài rắn đuôi chuông độc sinh sống. Đây là loài vật xuất hiện phổ biến ở San Diego. Chính quyền địa phương cho biết chúng thường xuất hiện ở vùng nông thôn hoặc các khu vực hẻm núi, đặc biệt khi thời tiết trở nên ấm hơn.

Không chỉ Thụy Sỹ, đội tuyển Na Uy cũng được cảnh báo cần hết sức cẩn thận với rắn độc khi chơi golf trong thời gian đóng quân tại Greensboro, bang North Carolina (Mỹ). Theo cảnh báo từ chính quyền thành phố, các cầu thủ cần tránh đánh bóng ra ngoài khu vực fairway (khu vực cỏ được cắt ngắn) bởi cỏ cao quanh sân có thể là nơi xuất hiện những loài rắn nguy hiểm.

Trang thông tin của thành phố thậm chí còn đưa ra khuyến cáo rất cụ thể rằng nếu gặp rắn, họ tuyệt đối không được chọc phá, bắt hoặc tiếp cận chúng dưới bất kỳ hình thức nào. Nhà sinh vật học Falyn Owens thuộc Ủy ban Động vật hoang dã bang North Carolina cho biết rắn ở khu vực này không quá hung dữ, nhưng chúng có thể tấn công để tự vệ nếu bị giẫm phải hoặc bị dồn vào đường cùng.

Sân tập ban đầu của Nhật Bản gồ ghề và xuất hiện nhiều mảng đất trống. (Ảnh chụp màn hình)

Tiền vệ Kristian Thorstvedt thừa nhận anh không hề thoải mái khi nghe tin này. Cầu thủ Na Uy cho biết bản thân dự định dành khá nhiều thời gian chơi golf tại Mỹ, nhưng giờ sẽ phải đặc biệt cẩn thận nếu bóng bay vào các khu vực cỏ rậm.

Trong khi đó, đội tuyển Nhật Bản cũng gặp một sự cố không đáng có tại Mexico. Tuyển Nhật Bản cho biết đội đã chuyển từ cơ sở tập luyện của CLB Tigres UANL sang El Barrial, trung tâm huấn luyện của CLB Monterrey. Phía đội tuyển không nêu rõ lý do thay đổi địa điểm. Tuy nhiên, nguyên nhân được cho là vì mặt sân ở nơi tập ban đầu gồ ghề và xuất hiện nhiều mảng đất trống.

Trước nguy cơ xảy ra một vụ tai tiếng lớn, CLB Rayados de Monterrey đã lập tức can thiệp. Họ chủ động mời đội tuyển Nhật Bản sang tập tại trung tâm huấn luyện cao cấp El Barrial của mình.

Hình ảnh mặt sân nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Mexico và tạo ra làn sóng chỉ trích dữ dội nhằm vào Tigres UANL vì công tác chuẩn bị thiếu chuyên nghiệp trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.