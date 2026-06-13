XSMN 13/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 13/6/2026

XSMN thứ 7 ngày 13/6. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 13/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQXSMN 13/6/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 13/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 13/6/2026 - Xổ số miền Nam thứ 7 - KQXSMN mới nhất

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ Hai: XSMN sẽ quay tại Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM), Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: XSMN sẽ mở thưởng ở Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT), Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: XSMN sẽ quay tại Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: XSMN sẽ mở thưởng ở An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN), Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: XSMN sẽ quay tại Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL), Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: XSMN sẽ mở thưởng ở TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG), Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: XSMN sẽ quay tại Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể đến các đại lý vé số gần nhất để thực hiện đổi thưởng, giúp quá trình nhận tiền diễn ra nhanh chóng và thuận tiện. Tuy nhiên, tại đại lý thường sẽ áp dụng phí hoa hồng khoảng 0,5% đến 1% tùy từng địa điểm.

- Bên cạnh đó, người chơi cũng có thể đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành vé để làm thủ tục lĩnh thưởng. Cách này đảm bảo an toàn hơn và không phát sinh thêm bất kỳ khoản phí giao dịch nào.

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMN

- Người trúng thưởng cần lưu ý thời hạn nhận giải, trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả phải đến công ty xổ số hoặc đại lý gần nhất để thực hiện thủ tục lĩnh thưởng.

- Về phía công ty XSKT, có trách nhiệm bảo mật thông tin người trúng và chi trả đầy đủ giải thưởng trong vòng 5 ngày kể từ khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ.

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