'Ma xó' cán mốc 100 tỷ đồng sau hơn một tuần ra rạp

(VTC News) -

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, phim điện ảnh Ma xó chạm mốc 100 tỷ đồng vào chiều 13/6. Chỉ riêng trong ngày, bộ phim thu thêm 3,8 tỷ đồng từ 44.305 vé bán ra trên 2.644 suất chiếu. Từ thời điểm khởi chiếu vào ngày 5/6 đến nay, tác phẩm liên tục giữ vị trí dẫn dầu phòng vé.

Với thành tích này, Ma xó trở thành phim thứ 9 của điện ảnh Việt đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, sau các tác phẩm như Thỏ ơi (427 tỷ đồng), Phí Phông (201 tỷ đồng), Quỷ nhập tràng 2 (134 tỷ đồng), Heo 5 móng (124 tỷ đồng), Hẹn em ngày nhật thực (118 tỷ đồng), Tài (113 tỷ đồng), Nhà ba tôi một phòng (111 tỷ đồng) và Báu vật trời cho (103 tỷ đồng).

Phim "Ma xó" chạm mốc 100 tỷ đồng.

Quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như NSƯT Hạnh Thúy, Lê Khánh, Tín Nguyễn, Avin Lu..., Ma xó của đạo diễn Phan Bá Hỷ được xem là tín hiệu tích cực cho dòng phim khai thác chất liệu văn hóa dân gian Việt Nam.

Thay vì đi theo mô-típ hù dọa, giật gân thường thấy của thể loại kinh dị, bộ phim lựa chọn khai thác nỗi sợ bắt nguồn từ tín ngưỡng dân gian và những ám ảnh tâm lý mang đậm màu sắc bản địa. Cách tiếp cận này giúp tác phẩm tạo được dấu ấn riêng, đồng thời tạo hiệu ứng truyền miệng tích cực trên mạng xã hội ngay từ những suất chiếu sớm đầu tiên.

Nhiều khán giả cho rằng sức hút của Ma xó không nằm ở những màn hù dọa bất ngờ mà đến từ bầu không khí u ám, ngột ngạt cùng những bí mật được che giấu trong một cộng đồng làng quê. Cảm giác bất an được duy trì xuyên suốt câu chuyện, tạo nên nỗi sợ âm ỉ thay vì những cú sốc tức thời.

Ngoài ra, âm thanh - yếu tố thường bị lạm dụng để tạo cú giật mình cũng được kiểm soát chặt. Thay vì sử dụng tiếng động lớn để “ép” phản ứng, bộ phim lựa chọn những khoảng lặng kéo dài, trước khi xuất hiện biến động.

Sự góp mặt của dàn diễn viên chất lượng cũng giúp bộ phim duy trì được sự cân bằng giữa yếu tố kinh dị và cảm xúc gia đình. Những câu chuyện về tình mẫu tử, tình nghĩa vợ chồng hay sự đánh đổi vì lòng tham được khai thác như phần nền cảm xúc quan trọng của tác phẩm.

Phim khai thác tốt chất liệu văn hóa dân gian Việt Nam.

Tuy nhiên phim vẫn bị đánh giá xây dựng phần kết đi theo mô-típ quen thuộc của dòng phim kinh dị. Cú twist được cài cắm xuyên suốt tác phẩm chưa tạo được bất ngờ đủ lớn đối với những người xem có nhiều kinh nghiệm với thể loại này.

Ngoài ra, tạo hình của thực thể ma xó cũng nhận về những phản hồi khác nhau. Một số ý kiến cho rằng nhân vật chưa thực sự đủ độc đáo để trở thành hình tượng biểu tượng mới của dòng phim kinh dị Việt Nam, tương tự cách nhiều tác phẩm quốc tế đã tạo ra những “gương mặt kinh hoàng” mang tính nhận diện cao.