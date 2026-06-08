Nam chính 'Ma Xó' làm phụ hồ để nhập vai, phim gần chạm 60 tỷ sau 3 ngày

(VTC News) -

Ma Xó đang là dự án thu hút sự chú ý trên đường đua phim Việt đầu tháng 6 khi khai thác chất liệu kinh dị dân gian. Sau 3 ngày công chiếu, phim leo thẳng lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu trong ngày với con số hơn 57 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam). Với tốc độ tăng nhanh, Ma Xó được dự đoán sẽ sớm cán mốc 100 tỷ đồng.

Phim "Ma Xó" gần chạm mốc 60 tỷ đồng sau 3 ngày chiếu.

Ma Xó có sự góp mặt của dàn diễn viên như Lê Khánh, Tín Nguyễn, NSƯT Hạnh Thuý..., trong đó vai nam chính do Avin Lu thể hiện. Để hóa thân thành Phú - người đàn ông lao động nghèo luôn gồng gánh trách nhiệm gia đình giữa áp lực mưu sinh, Avin Lu dành thời gian trải nghiệm thực tế công việc của những người thợ xây.

Nam diễn viên tiết lộ, anh xin làm phụ hồ không lương tại một công trình xây dựng nhằm quan sát môi trường lao động và cuộc sống thường nhật của những người công nhân.

Điều khiến anh hứng thú với nhân vật là hình ảnh một người đàn ông bình thường phải đối diện với rất nhiều áp lực trong cuộc sống. Với nam diễn viên, việc thay đổi ngoại hình chỉ là bước khởi đầu, điều quan trọng hơn là hiểu được tâm lý và hoàn cảnh sống của nhân vật.

Khoảng thời gian làm việc tại công trình giúp anh tiếp cận gần hơn với cuộc sống của những người lao động, từ điều kiện làm việc đến những câu chuyện về gia đình và gánh nặng mưu sinh.

Diễn viên Avin Lu.

Avin Lu tên thật là Lương Anh Vũ, sinh năm 1995 và được khán giả biết đến từ chương trình The Voice 2018. Sau đó, anh bắt đầu lấn sân diễn xuất, gây ấn tượng nhờ ngoại hình đậm chất lãng tử.

Năm 2020, Avin Lu chạm ngõ điện ảnh với vai chính trong dự án Sài Gòn trong cơn mưa - một phim độc lập về đề tài ca nhạc của Lê Minh Hoàng. Dù có những khoảnh khắc trữ tình song cả phim lẫn vai diễn của anh đều không được đón nhận nồng nhiệt, như kỳ vọng.

Sự nghiệp của Avin Lu bắt đầu khởi sắc khi đóng vai Trịnh Công Sơn thời trẻ trong dự án Em và Trịnh (2022). Nhờ hiệu ứng từ tác phẩm, Avin Lu nhanh chóng trở thành cái tên được chú ý, mệnh danh là "chàng thơ màn ảnh Việt". Năm 2024, anh đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh Ngày xưa có một chuyện tình - dự án chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Avin Lu nổi tiếng nhờ vai Trịnh Công Sơn thời trẻ.

Những năm qua, Avin Lu vẫn tiếp tục miệt mài với đam mê điện ảnh qua loạt phim như Điều ước cuối cùng, Cải mả... Tuy nhiên các vai diễn của anh dường như chưa nổi bật để vượt qua "cái bóng" quá lớn của Em và Trịnh.

Từng chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, nam diễn viên cho biết Trịnh Công Sơn là vai diễn lớn trong sự nghiệp của anh. Vì vậy anh không sợ đó sẽ là "cái bóng" mà bản thân không vượt qua được, nếu sợ thì ngay từ ban đầu đã không tham gia casting rồi.

"Tôi chỉ sợ bản thân sẽ bị nhàm chán trong mắt khán giả thôi. Vì vậy, trong tương lai, tôi muốn thử sức ở những vai diễn đa dạng, nhịp phim sinh động hơn, mang đến cho khán giả nhiều hình ảnh thú vị hơn nữa", anh từng nói.

Về đời tư, Avin Lu từng công khai mối quan hệ với diễn viên Lan Thy sau khi đóng trong Em và Trịnh. Tuy nhiên, đến cuối năm 2025, cả hai được xác nhận đã chia tay và giữ thái độ văn minh khi chạm mặt nhau tại các sự kiện.