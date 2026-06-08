Khởi tố Ngọc 'Sùi' cùng đồng bọn cưỡng đoạt 6,8 tỷ đồng

(VTC News) -

Công an TP Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm có hành vi cưỡng đoạt tài sản, lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để gây sức ép, chiếm đoạt tiền của người khác.

Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố 7 bị can gồm Bùi Huỳnh Bính Ngọc (tức Ngọc "Sùi”), Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Hữu Thế, Nguyễn Hữu Hưởng, Nguyễn Mạnh Hùng và 2 người khác về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Ngọc thành lập Công ty TNHH đầu tư kinh doanh Minh An làm vỏ bọc cho hoạt động của mình. Người này thường xuyên đăng video lên mạng xã hội nhằm đánh bóng tên tuổi, khuếch trương thanh thế và tạo ảnh hưởng trong xã hội.

Bùi Huỳnh Bính Ngọc tại cơ quan công an.

Năm 2023, từ tranh chấp liên quan việc góp vốn kinh doanh khách sạn, Ngọc được nhờ đứng ra đòi lại phần vốn góp, lợi nhuận tại một khách sạn trên địa bàn Hà Nội.

Sau khi bàn bạc, nhóm này thống nhất dùng nhiều biện pháp gây sức ép với anh C.C.M.

Ngọc thuê một nhóm thương binh sử dụng xe ba bánh thường xuyên tập trung trước cửa khách sạn, chặn lối ra vào, cản trở hoạt động kinh doanh, hành hung nhân viên khách sạn.

Ngoài ra, các đối tượng còn đến trước cổng trường nơi con của anh C.C.M. đang học để theo dõi, quay clip đe dọa, uy hiếp tinh thần bị hại.

Lo ngại việc kinh doanh bị đình trệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và quyền lợi, anh C.C.M. buộc phải chuyển 6,8 tỷ đồng cho nhóm đối tượng. Sau khi nhận tiền, các bị can chia nhau theo thỏa thuận.

Ngày 26/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội triển khai 5 tổ công tác, đồng loạt triệu tập các đối tượng liên quan để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội.

Cơ quan công an cho biết, Ngọc có 2 tiền án về các tội Cưỡng đoạt tài sản và Giữ người trái pháp luật. Nguyễn Trung Thành cũng có 2 tiền án về các tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngọc và Thành đang bị tạm giam trong một vụ án khác do Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội thụ lý, điều tra.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.