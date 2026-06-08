Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 8/6/2026 - XSDT 8/6

XSDT 8/6. Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 8/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDT 8/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDT 8/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 8/6/2026 - Xổ số Đồng Tháp thứ Hai ngày 8/6/2026

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- XSDT 1/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng ngày 1/6/2026 như sau:

XSDT 1/6, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 1/6/2026.

- XSDT 25/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp công bố kết quả xổ số ngày 25/5/2026 với giải đặc biệt là 017030 và các hạng giải khác như sau:

XSDT 25/5, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 25/5/2026.

- XSDT 18/5/2026

Kết quả xổ số Đồng Tháp (XSDT) ngày 18/5/2026 có giải đặc biệt là 043809 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDT 18/5, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 18/5/2026.

- XSDT 11/5/2026

Kết quả xổ số ngày 11/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng có giải đặc biệt là 586853 và các hạng giải khác như sau:

XSDT 11/5, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 11/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSDT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Tháp gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi giải là 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Sai một số bất kỳ so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay thưởng.

- Thứ Ba: Có đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre quay thưởng.

- Thứ Tư: Đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng thực hiện quay thưởng.

- Thứ Năm: Gồm đài An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh thực hiện quay thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm có đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương thực hiện quay thưởng.

- Thứ Bảy: Do đài TP.HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang quay số mở thưởng.

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