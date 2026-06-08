12 năm mới xuất hiện không khí lạnh trong tháng 6

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ở phía Bắc có một khối không khí lạnh đang di chuyển về nước ta. Khoảng chiều tối và đêm nay (8/6), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh, thành miền Bắc.

"Thời điểm đầu tháng 6 đã sang mùa hè nhưng vẫn có không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta cũng không phải chuyện chưa từng xuất hiện.

Thống kê trong 47 năm (từ năm 1979 đến 2025), đã có 25 đợt không khí lạnh xảy ra trong tháng 6, trung bình là 0,53 đợt. Còn tính từ năm 1991 đến nay (35 năm), số đợt không khí lạnh giảm rõ rệt, chỉ xuất hiện 7 đợt trong tháng 6, trung bình là 0,2 đợt. Đáng chú ý, từ năm 2014 đến năm 2025, không xuất hiện không khí lạnh trong tháng 6.

Như vậy có thể thấy theo sự biến đổi của khí hậu, nhiệt độ Trái đất ấm lên, việc xuất hiện các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta trong tháng 6 cũng ít hơn", cơ quan khí tượng thông tin.

Đợt không khí lạnh sắp tràn về giữa tháng 6 gây mưa lớn diện rộng. (Ảnh minh hoạ)

Dự báo khoảng chiều tối 8/6, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió mực 5.000m nên từ từ chiều tối 8/6 đến ngày 9/6, Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Trong đó, Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 80-160mm, cục bộ trên 250mm. Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ chiều tối 8/6 đến sáng 9/6, các nơi khác của Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa dao động 20-50mm, cục bộ mưa rất to trên 100mm.

Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 100mm trong 3 giờ. Trong mưa dông cần hết sức lưu ý tới hiện tượng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang cần đề phòng hiện tượng lũ quét và trượt lở đất.

Ảnh hưởng của không khí lạnh và mưa, nhiệt độ ngày mai (9/6) ở Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ giảm 5-7°C, mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ thấp dưới 31°C. Từ đêm 8/6 trời chuyển mát.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 22-25°C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21°C.

Với khu vực Hà Nội, từ chiều tối 8/6 đến sáng 9/6 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 8/6 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Hà Nội phổ biến 23-25°C.

Ngoài gây mưa lớn trên đất liền, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 8/6, ở Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.

Đối với các tỉnh miền Trung, từ 9/6, nắng nóng cũng thu hẹp lại, chỉ còn xảy ra ở khu vực TP Huế trở vào đến khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk. Đến ngày 10/6, đợt nắng nóng kéo dài từ 31/5 tới nay ở các tỉnh miền Trung cũng cơ bản chấm dứt.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.