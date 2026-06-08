Dự báo thời tiết 8/6: Bắc Bộ đón không khí lạnh kết thúc nắng nóng, trời mưa lớn

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 8/6/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ngày 8/6, đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam Phú Thọ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến đến Quảng Trị nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 39°C.

TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất dao động 37-39°C, có nơi trên 40°C.

Miền Bắc chuyển mưa lớn từ chiều tối 8/6. (Ảnh minh hoạ)

Khoảng chiều tối 8/6, đợt không khí lạnh cuối mùa ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, kết thúc đợt nắng nóng diện rộng ở các khu vực này.

Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 8/6 trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-25°C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21°C.

Tác động của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ chiều tối 8/6 đến ngày 9/6, Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 250mm. Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 40-80mm, cục bộ mưa rất to trên 150mm.

Từ chiều tối 8/6 đến sáng sớm 9/6, các nơi khác của Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 8/6/2026

TP Hà Nội chiều tối mưa rào và dông. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-30°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng, chiều tối mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, đồng bằng và phía Nam Phú Thọ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C, có nơi dưới 25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, đồng bằng 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Trong đó, Thanh Hóa, Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31°C. Nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 39°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C, có nơi dưới 26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 37-39°C, có nơi trên 40°C, phía Nam 32-35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.