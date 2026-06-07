Chạy vào khu kỹ thuật của U19 Việt Nam bị cản trở, cầu thủ Indonesia nổi nóng

(VTC News) -

Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Indonesia tại lượt cuối bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026 tối 7/6 trên sân North Sumatra (Deli Serdang, Indonesia) đã khép lại với tranh cãi và bầu không khí căng thẳng ở những phút cuối.

Sau hiệp một chơi có phần lép vế, đại diện của bóng đá Việt Nam thi đấu chủ động hơn trong hiệp hai. Đội khách cải thiện khả năng kiểm soát bóng và tạo ra nhiều pha lên bóng đáng chú ý, trong đó Duy Khang là một trong những cầu thủ hoạt động nổi bật nhất trên hàng công.

Cầu thủ U19 Indonesia chạy qua khu vực kỹ thuật của U19 Việt Nam, dẫn đến tranh cãi.

Sức ép liên tục của U19 Việt Nam cuối cùng cũng mang lại kết quả ở phút 73. Từ tình huống đá phạt góc, Quốc Khánh bật cao đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Bàn thua khiến đội chủ nhà gặp áp lực trong quãng thời gian còn lại. Trận đấu từ đó trở nên căng thẳng hơn với nhiều pha va chạm quyết liệt giữa cầu thủ hai bên. Đỉnh điểm xuất hiện ở phút 81.

Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Indonesia diễn ra trong bầu không khí căng thẳng ở những phút cuối. (Ảnh: ASEAN FOOTBALL)

Trong một tình huống ném biên, cầu thủ U19 Indonesia thực hiện lấy đà xa để chuẩn bị cho cú ném mạnh. Đường chạy của cầu thủ này cắt qua khu vực kỹ thuật của U19 Việt Nam. Cùng lúc, một thành viên ban huấn luyện U19 Việt Nam bước ra xếp lại các chai nước và khi lùi lại va vào cầu thủ đối phương.

Ngay sau đó, cầu thủ chủ nhà phản ứng dữ dội. Thành viên của cả hai đội lao vào tranh cãi ngay sát khu vực cabin huấn luyện. Tình hình càng trở nên hỗn loạn khi nhiều chai nước từ khán đài bị ném xuống khu vực kỹ thuật của U19 Việt Nam. Trọng tài người Nhật Bản Tamimoto Ryo sau đó rút thẻ đỏ đối với một thành viên ban huấn luyện phía Việt Nam để xoa dịu tình hình.

Ở những phút cuối, trận đấu tiếp tục xuất hiện nhiều pha vào bóng quyết liệt. Bước ngoặt đến ở phút 90+1. Trong nỗ lực phá bóng bổng trong vòng cấm, Nguyễn Hoàng Nam húc đầu vào tiền đạo chủ nhà. Trọng tài Tamimoto Ryo xác định cầu thủ Việt Nam phạm lỗi và cho U19 Indonesia được hưởng phạt đền.

Quyết định của trọng tài ngay lập tức vấp phải sự phản đối từ phía các cầu thủ U19 Việt Nam. Trọng tài được yêu cầu xem lại tình huống bằng VAR, tuy nhiên giải U19 Đông Nam Á 2026 không áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài video.

Trên chấm 11m, Evandra Florasta đánh bại thủ môn Xuân Tín để nâng tỷ số lên 2-1 cho U19 Indonesia. Đây cũng là bàn thắng ấn định kết quả trận đấu. Chung cuộc, U19 Indonesia giành vé vào vòng bán kết, trong khi U19 Việt Nam phải chờ kết quả các bảng đấu còn lại để cạnh tranh suất đi tiếp cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.