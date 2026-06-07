Khoảnh khắc ô tô tải cố tình vượt đường sắt và mắc kẹt, bị tàu hỏa húc văng

(VTC News) -

Video: Ô tô tải cố tình vượt đường sắt khi cần chắn đã hạ xuống và bị tàu hoả húc văng. (Nguồn: Cục CSGT)

Lúc 20h ngày 7/6, tại km 14+700 khu gian Văn Điển -Thường Tín (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt.

Thời điểm trên, N.M.C. (SN 1993, trú ở phường Bảo Lộc 2, Lâm Đồng) lái ô tô tải biển số 30B-542.xx đi từ Quốc lộ 1A cắt ngang đường sắt vào đường liên xã thôn Nhị Khê, xã Thường Tín.

Ô tô tải bị tàu hoả húc văng, may mắn không có thiệt hại về người.

Theo video ghi lại, tài xế không chấp hành đèn báo hiệu, cố vượt đường sắt khi cần chắn hạ xuống và mắc kẹt trên đường ray.

Đúng lúc này, tàu SE 19 chạy hướng Hà Nội - TP.HCM đi tới húc văng ô tô tải. May mắn người trên ô tô kịp thời nhảy ra ngoài.

Vụ va chạm khiến máy tàu SE 19, cột đèn tín hiệu bị hư hỏng. Tại hiện trường, ô tô tải bị xé toạc phần sườn bên phải.

Theo Cục CSGT, Bộ Công an, đối với hành vi điều khiển ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, người vi phạm bị xử phạt từ 18 đến 20 triệu đồng, đồng thời bị tước 1-3 tháng Giấy phép lái xe.

Thực tế cho thấy nhiều vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng xuất phát từ tâm lý chủ quan, cố tình vượt qua đường ngang khi hệ thống cảnh báo đã hoạt động.

"Chỉ vài giây nóng vội có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp tính mạng của người điều khiển phương tiện và hành khách trên tàu. Khi đến đường ngang giao cắt với đường sắt, người tham gia giao thông cần tuyệt đối chấp hành tín hiệu đèn, chuông cảnh báo, rào chắn và hướng dẫn của lực lượng chức năng; không đánh đổi sự an toàn của bản thân và cộng đồng chỉ vì sự vội vàng nhất thời", Cục CSGT lưu ý.