Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Chiều 7/6, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Sonexay Siphandone và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7-9/6.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone thực hiện nghi lễ chào cờ hai nước.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone bắt tay và chụp ảnh chung sau lễ đón.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone sau lễ đón.
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Sonexay Siphandone.
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tại hội đàm.
Việt Nam và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5/9/1962. Vào tháng 2/2019, hai bên thống nhất nâng mức từ "quan hệ hữu nghị truyền thống" lên "quan hệ hữu nghị vĩ đại".
Kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng liên tục nhiều năm và lần đầu tiên đạt mốc 3 tỷ USD năm 2025. Việt Nam mỗi năm cấp hàng nghìn suất học bổng cho lưu học sinh Lào. Hàng chục nghìn cán bộ, sinh viên Lào đã và đang học tập tại Việt Nam, tạo nguồn nhân lực và cầu nối hợp tác lâu dài.