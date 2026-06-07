Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng liên tục nhiều năm và lần đầu tiên đạt mốc 3 tỷ USD năm 2025. Việt Nam mỗi năm cấp hàng nghìn suất học bổng cho lưu học sinh Lào. Hàng chục nghìn cán bộ, sinh viên Lào đã và đang học tập tại Việt Nam, tạo nguồn nhân lực và cầu nối hợp tác lâu dài.