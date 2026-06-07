Thời tiết 3 ngày thi tốt nghiệp THPT 2026 thế nào?

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, tại khu vực Bắc Bộ, từ ngày 10-12/6 (ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia 2026) trời chủ yếu nắng vào ban ngày, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-34°C.

Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25-28°C.

Theo dự báo, cả nước nắng ráo trong những ngày diễn ra thi tốt nghiệp THPT 2026. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, thời tiết trong hai ngày 10 và 11/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Sang ngày 12/6, mưa giảm, trời ít mưa và có nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33°C, thấp nhất từ 25-28°C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ duy trì ngày nắng trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Riêng khu vực phía Bắc của vùng này trong hai ngày 10 và 11/6 có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Tại Tây Nguyên, thời tiết ban ngày có nắng, nhưng chiều tối và tối xuất hiện mưa dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, thấp nhất 20-23°C.

Tương tự, khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-34°C, thấp nhất từ 25-28°C.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo phụ huynh và thí sinh thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết địa phương cũng như hệ thống cảnh báo dông, sét để chủ động phương án đi lại, bảo đảm an toàn trong thời gian diễn ra kỳ thi.