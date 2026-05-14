Video: Khoảnh khắc xe tải liều lĩnh tông gác chắn, vượt đường sắt lúc tàu đang tới

(VTC News) -

Thót tim tài xế liều lĩnh lái xe tải tông gác chắn, vượt đường sắt lúc tàu đang tới

Trạm CSGT Quảng Xương (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối một lái xe về hành vi điều khiển xe tải cố băng qua đường sắt khi rào chắn đã hạ. Người bị lập biên bản là tài xế tài xế L.V.L với mức phạt khoảng 11 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip tài xế xe tải liều lĩnh tông gác chắn, vượt đường sắt lúc tàu đang tới. Sự việc khiến nhiều người dân chứng kiến được một phen hoảng hốt.

Tài xế xe liều lĩnh lái xe tải tông gác chắn, vượt đường sắt lúc tàu đang tới. (Ẩnh cắt từ clip)

Qua xác minh, sự việc xảy ra khoảng 9h5 ngày 13/5. Thời điểm trên, tài xế L.V.L (SN 1979; ngụ thôn Đồng Yên, xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe tải BKS 36H-019.90 lưu thông trên Quốc lộ 1A.

Khi tới đoạn đường giao nhau với đường sắt Bắc - Nam tại km 155+725 (xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) thì chuyển hướng băng qua đường sắt. Đúng lúc này, đoàn tàu chuẩn bị đi qua nên rào chắn đang hạ xuống. Tài xế Long không dừng xe mà cố vượt đường sắt.

Tuy nhiên, do rào chắn hạ khiến chiếc ô tô tải mắc kẹt, đứng giữa đường sắt. Khi thấy có người hô hoán tàu sắp tới gần, tài xế xe tải buộc phải điều khiển cho xe tông hỏng rào chắn. Khi xe tải vừa ra khỏi đường sắt thì đúng lúc này tàu hỏa băng qua.