Bộ Ngoại giao lên tiếng về thông tin người Việt bị bắt tại Campuchia

Tại họp báo thường kỳ chiều 14/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đang phối hợp với phía sở tại để xác minh thông tin liên quan đến hàng trăm công dân Việt Nam bị bắt giữ trong vụ Campuchia triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

Trước đó, tờ Khmer Times đưa tin, từ ngày 1/4 đến 30/4, lực lượng chức năng Campuchia đã bắt giữ 5.535 người thuộc 30 quốc tịch trong chiến dịch truy quét các đường dây lừa đảo trực tuyến trên cả nước. Trong số này có 461 công dân Việt Nam, cùng 3.391 công dân Trung Quốc và 726 công dân Thái Lan. Các vụ bắt giữ diễn ra tại 48 địa điểm, tập trung chủ yếu ở Phnom Penh, Banteay Meanchey, Svay Rieng và Preah Sihanouk.

Một cuộc đột kích vào trung tâm lừa đảo tại Poipet (Ảnh: Khmer Times)

Theo bà Phạm Thu Hằng, ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã chủ động làm việc với cơ quan chức năng nước sở tại để làm rõ vụ việc, đồng thời đề nghị phía Campuchia bảo đảm an ninh, an toàn và điều kiện sinh hoạt cho các công dân Việt Nam liên quan.

Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo các cơ quan đại diện tại Campuchia phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương hoàn tất thủ tục xác minh nhân thân ban đầu, qua đó triển khai các thủ tục lãnh sự cần thiết, tạo điều kiện để công dân Việt Nam được hồi hương an toàn.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, từ ngày 1/4 đến nay, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp với chính quyền sở tại và các cơ quan chức năng trong nước tiếp nhận gần 200 công dân Việt Nam qua các cửa khẩu biên giới.

Cũng tại họp báo, bà Phạm Thu Hằng cho biết liên quan đến vụ triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến tại Indonesia có liên quan đến công dân Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đang phối hợp với cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin và sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết.

Bộ Ngoại giao tiếp tục khuyến cáo người dân cảnh giác với các lời mời chào việc làm ở nước ngoài theo hình thức “việc nhẹ lương cao”, đặc biệt là các công việc không yêu cầu bằng cấp, kỹ năng, không có hợp đồng lao động rõ ràng hoặc không thông qua các doanh nghiệp được cấp phép.

Theo Bộ Ngoại giao, người dân cần tìm hiểu kỹ về đơn vị tuyển dụng, địa điểm làm việc, người môi giới, chế độ bảo hiểm và các quyền lợi liên quan trước khi quyết định ra nước ngoài lao động nhằm tránh rơi vào các đường dây lừa đảo, cưỡng bức lao động hoặc mua bán người.