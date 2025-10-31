Campuchia kêu gọi hợp tác toàn cầu chống nạn lừa đảo trực tuyến

(VTC News) -

Ông nhấn mạnh rằng tội phạm công nghệ là vấn đề xuyên biên giới, đòi hỏi sự phối hợp quốc tế chặt chẽ.

Phát biểu của ông được đưa ra sau khi đài CNA (Singapore) đưa tin cảnh sát Singapore bắt giữ 34 người liên quan đến một đường dây lừa đảo trực tuyến có trụ sở tại Campuchia, trong đó có 27 người Singapore và 7 người Malaysia.

Tướng Sopheak hoan nghênh việc hợp tác với Singapore và các quốc gia khác để cùng nhau đấu tranh chống tội phạm mạng, khẳng định Campuchia không bao che cho các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

“Không thể chỉ đổ lỗi cho Campuchia. Đây là vấn đề toàn cầu, và chúng ta phải hợp tác để xử lý hiệu quả. Chính phủ Campuchia không dung túng cho loại tội phạm này vì nó làm tổn hại đến hình ảnh quốc gia”, ông nói. “Khi có vấn đề xảy ra, lực lượng chức năng của chúng tôi luôn nỗ lực để làm sạch và khôi phục danh tiếng đất nước".

Cảnh sát bắt giữ một số đối tượng bị tình nghi lừa đảo tình cảm tại Phnom Penh và tỉnh Kampot, trong bối cảnh Campuchia tiếp tục trấn áp tội phạm mạng.

Ông cũng cho biết các cơ quan chức năng Campuchia đang thực hiện nhiều chiến dịch truy quét quy mô lớn, với sự phối hợp chặt chẽ cùng các đối tác nước ngoài.

Ngày 28/10, cảnh sát bắt giữ 65 nghi phạm tại Phnom Penh và tỉnh Kampot. Trong đó, 7 người Trung Quốc bị bắt tại một chung cư ở quận Chamkar Mon, và 58 người Việt Nam bị bắt ở thành phố Bokor, tỉnh Kampot. Nhóm này bị cáo buộc điều hành các đường dây lừa đảo tình cảm trực tuyến, nhắm vào nạn nhân ở nước ngoài.

Trước đó, trong một chiến dịch phối hợp với các nghị sĩ Hàn Quốc, Campuchia bắt giữ 86 người nước ngoài tại quận Por Senchey, Phnom Penh.

Theo báo cáo của Ban Thư ký Ủy ban Phòng chống Tội phạm Công nghệ Campuchia công bố ngày 15/10, chỉ trong khoảng thời gian từ 27/6-14/10, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3.455 người nước ngoài bị nghi liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Phnom Penh và 17 tỉnh. Trong số này, 75 người bị xem là cầm đầu hoặc đồng phạm đã được chuyển hồ sơ sang tòa án.

Minh chứng cho cam kết tăng cường hợp tác khu vực, ngày 27/10, Thủ tướng Hun Manet và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung thống nhất thành lập Nhóm công tác chung Campuchia - Hàn Quốc trong tháng tới để phối hợp chống tội phạm mạng và các hành vi phạm pháp khác có liên quan đến công dân Hàn Quốc tại Campuchia.

Campuchia cũng đạt thỏa thuận với nhằm mở rộng hợp tác trong việc ngăn chặn buôn bán ma túy và lừa đảo tài chính trực tuyến, sau khi có báo cáo cho thấy các nạn nhân Mỹ đã thiệt hại hơn 10 tỷ USD vì các hoạt động lừa đảo trong khu vực.