Tình báo Hàn Quốc tiết lộ bất ngờ về đường dây lừa đảo ở Campuchia

(VTC News) -

Vào ngày 22/10, Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) Hàn Quốc đưa ra thông báo mới nhất về đường dây lừa đảo trực tuyến ở Campuchia và cho biết ước tính có khoảng 2.000 công dân nước này có liên quan.

"Đường dây tội phạm lừa đảo của Campuchia ước tính có khoảng 50 địa điểm, bao gồm Phnom Penh và Sihanoukville. Ngoài ra có khoảng 200.000 tội phạm tham gia. Có những khu vực do nhóm vũ trang phi chính phủ kiểm soát, tức là những nhóm không liên kết với chính phủ nhưng mang theo vũ khí, và tổ chức tội phạm cũng rải rác khắp đặc khu kinh tế", nghị sĩ Park Sun-won cho hay.

Công dân Hàn Quốc bị trục xuất khỏi Campuchia.

Chính phủ Campuchia không công bố số liệu thống kê cụ thể về vấn đề này và một số công dân Hàn Quốc là nạn nhân không muốn trình báo vì sợ bị trừng phạt. Do đó, sẽ mất thời gian để xác định chính xác mức độ tham gia của công dân Hàn Quốc vào các tội ác và mức độ thiệt hại mà họ phải chịu.

"Xét đến số lượng công dân Hàn Quốc truy cập trang web và việc sử dụng các nhà hàng Hàn Quốc gần khu phức hợp lừa đảo, Cơ quan Tình báo Quốc gia ước tính có khoảng 1.000 đến 2.000 tội phạm liên quan", ông Park Sun-won nhấn mạnh.

Liên quan đến cái chết do bị tra tấn của một sinh viên đại học Hàn Quốc tại Campuchia, NIS cũng tuyên bố: "Một trong những nghi phạm bỏ trốn là đồng phạm trong vụ án ma túy ở khu học viện Gangnam năm 2023 và đang bị truy đuổi".

Nghị sĩ Lee Seong-kwon thông tin: "Thủ phạm chính là đồng phạm trong vụ án ma túy tại khu vực Học viện Gangnam năm 2023. NIS ngay lập tức cung cấp cho Campuchia thông tin về nơi ở của thủ phạm chính và những người liên quan đến vụ sát hại sinh viên đại học của chúng tôi. Chúng tôi cũng đang hợp tác với chính quyền Campuchia bằng cách cử thêm đội chuyên trách để truy tìm anh ta".

Năm 2023, nhiều sinh viên trẻ tại khu Gangnam bị lừa uống các loại đồ uống có pha ma túy methamphetamine, được quảng cáo là giúp tăng khả năng tập trung. Trước đó, một công dân Trung Quốc bị nghi cung cấp số ma túy này đã bị bắt tại Campuchia với sự hỗ trợ của NIS. Kẻ cầm đầu vụ án vào năm 2023 được xác định là ông Lee (28 tuổi), bị kết án 23 năm tù vào tháng 4.