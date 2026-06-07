MoMo khẳng định vai trò fintech kết nối hệ sinh thái tài chính số toàn diện

(VTC News) -

Đồng hành cùng Ngày Tài chính số 2026, sự kiện do Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước, Báo Tuổi trẻ, Sở Công thương TP.HCM và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức, Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo đã mang đến góc nhìn toàn cảnh về vai trò của fintech (công nghệ tài chính) trong việc thúc đẩy tài chính số toàn diện, đồng thời giới thiệu các giải pháp thanh toán xuyên biên giới và trải nghiệm số liền mạch cho người dùng trong kỷ nguyên số.

Fintech kết nối nền kinh tế số, thúc đẩy tài chính toàn diện

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi chương trình “Ngày Không Tiền Mặt” chính thức phát triển thành “Ngày Tài Chính Số” với chủ đề “Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số”.

Sự thay đổi này phản ánh một giai đoạn phát triển mới của thị trường, khi thanh toán không còn chỉ là công cụ giao dịch mà đang trở thành lớp hạ tầng kết nối người dùng, doanh nghiệp và các tổ chức tài chính, góp phần đưa các dịch vụ tài chính đến gần hơn với người dân.

Ông Nguyễn Bá Diệp - Đồng sáng lập, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo - tại hội thảo “Thanh toán thông minh trong kỷ nguyên số”. (Ảnh: MoMo)

Trong khuôn khổ chương trình, ông Nguyễn Bá Diệp - Đồng sáng lập, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo - đã tham gia phiên đóng góp ý kiến với chủ đề “Để thanh toán thông minh trở thành mạch kết nối cho phát triển”, chia sẻ về vai trò của fintech trong việc thúc đẩy tài chính số toàn diện và kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái tài chính số.

Đại diện MoMo đánh giá fintech là động lực quan trọng đưa tài chính số đến toàn dân, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. (Ảnh: MoMo)

Với năng lực công nghệ của mình, MoMo đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn đó thông qua việc xây dựng một hệ sinh thái tài chính số toàn diện kết nối người dùng, doanh nghiệp và các tổ chức tài chính.

Hiện nay, nền tảng MoMo phục vụ hơn 30 triệu người dùng, kết nối với hơn 500.000 doanh nghiệp và tiểu thương cùng hơn 70 ngân hàng, tổ chức tài chính và bảo hiểm, tạo nên mạng lưới dịch vụ đáp ứng đa dạng nhu cầu từ thanh toán, mua sắm, du lịch, giải trí, giáo dục, y tế đến các dịch vụ tài chính và bảo hiểm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng nhiều đại biểu tham quan khu trưng bày của MoMo. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Thông qua hệ sinh thái này, người dùng có thể tiếp cận đa dạng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cùng các dịch vụ tài chính và bảo hiểm trên cùng một nền tảng. MoMo cũng phối hợp với các tổ chức tài chính để mở rộng khả năng tiếp cận các sản phẩm tài chính chính thống, cũng như cung cấp các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và tiểu thương trong quá trình chuyển đổi số.

Cùng với đó, MoMo liên tục đầu tư vào công nghệ và phối hợp với các bên liên quan nhằm nâng cao mức độ an toàn và tin cậy của hệ sinh thái tài chính số. Hệ thống AI của MoMo hiện cảnh báo khoảng 29.000 giao dịch bất thường mỗi ngày, góp phần bảo vệ khoảng 15.000 tỷ đồng khỏi nguy cơ lừa đảo trong năm 2025.

Mở rộng trải nghiệm thanh toán và du lịch xuyên biên giới

Bên cạnh hoạt động hội thảo, gian hàng MoMo tại Ngày Tài chính số 2026 mang đến trải nghiệm thực tế về một hệ sinh thái du lịch số toàn diện dành cho người Việt. Khách tham quan có cơ hội khám phá trọn bộ giải pháp phục vụ toàn bộ hành trình du lịch, từ lên kế hoạch, đặt vé máy bay, khách sạn, dịch vụ di chuyển đến các nhu cầu chi tiêu tại điểm đến.

Một trong những điểm nhấn tại gian hàng là giới thiệu giải pháp thanh toán xuyên biên giới, cho phép người dùng thanh toán bằng mã QR trực tiếp tại hơn 60 quốc gia ở cả 5 châu lục. Giải pháp này góp phần mang đến trải nghiệm thanh toán thuận tiện và liền mạch hơn cho người Việt khi du lịch, công tác hoặc giao dịch ở nước ngoài.

Tính năng thanh toán bằng mã QR ở nước ngoài trên ứng dụng MoMo. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Tại khu vực trải nghiệm, người dùng còn được tiếp cận cẩm nang du lịch số cùng minigame “Phân biệt Thật/Giả” giúp nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo phổ biến trong mùa du lịch cao điểm. Những hoạt động này góp phần trang bị cho người dân kiến thức và kỹ năng cần thiết để tham gia môi trường số một cách an toàn và tự tin hơn.

Người dân tham gia trải nghiệm tại khu trưng bày của MoMo. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Ông Nguyễn Bá Diệp khẳng định: "Fintech không chỉ giúp mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính cho người dân và doanh nghiệp, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả kết nối trong nền kinh tế số. Chúng tôi tin rằng đây là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy tài chính số toàn diện và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Với vai trò là nền tảng kết nối hệ sinh thái tài chính số, MoMo cam kết sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, mở rộng hợp tác với các đối tác trong nhiều lĩnh vực và phát triển các giải pháp an toàn, thuận tiện hơn cho người dùng".