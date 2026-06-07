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Thực hư hóa đơn chơi pickleball gần 7 triệu đồng, uống 290 lon bia trong 1 phút
(VTC News) -
Mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh tờ hóa đơn chơi Pickleball gần 7 triệu tại TP.HCM, đăc biệt là uống 290 lon bia trong vòng 1 phút.
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