Thua U19 Indonesia 1-2, U19 Việt Nam chưa chắc su bán kết giải U19 Đông Nam Á

(VTC News) -

Tối 7/6 trên sân Bắc North Sumatra (Deli Serdang, Indonesia), U19 Indonesia đánh bại U19 Việt Nam với tỷ số 2-1 ở lượt trận cuối bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026. Kết quả này khiến U19 Việt Nam mất ngôi đầu bảng A và chưa chắc giành quyền vào bán kết.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U19 Indonesia chủ động cầm bóng và tổ chức tấn công khá tự tin. Ngay từ những phút đầu, Văn Khánh đã có pha dứt điểm vọt xà cho U19 Việt Nam trước khi Salempessy đáp trả bằng cú sút chéo góc đi chệch cột dọc trong gang tấc. Đội chủ nhà sau đó liên tục gây sức ép khiến thủ môn Xuân Tín có một tình huống xử lý lỗi ở phút 11 nhưng kịp sửa sai.

Bước ngoặt đến ở phút 22 khi Salempessy cướp bóng ngay trước vòng cấm rồi băng xuống dứt điểm lạnh lùng, mở tỷ số 1-0 cho U19 Indonesia. Sau bàn thua, U19 Việt Nam cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Duy Khang thử vận may bằng cú sút xa căng ở phút 27 nhưng bị thủ môn Indonesia cản phá. Văn Bách và Văn Khánh cũng phối hợp tạo cơ hội ở phút 36 song hàng thủ chủ nhà chơi tập trung.

U19 Việt Nam phải chờ kết quả các bảng đấu còn lại để cạnh tranh suất đi tiếp cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. (Ảnh: VFF)

Cuối hiệp, U19 Indonesia suýt tận dụng sai lầm của Quốc Khánh để ghi thêm bàn thắng. Phút 45+2, U19 Việt Nam có cơ hội đáng chú ý khi Tấn Dũng vượt qua hậu vệ đối phương rồi dứt điểm nhưng vẫn không thể đánh bại hàng thủ Indonesia. Khép lại 45 phút đầu tiên, U19 Indonesia tạm dẫn U19 Việt Nam 1-0.

Sang hiệp 2, U19 Indonesia lựa chọn lùi sâu phòng ngự, trong khi đội bóng Việt Nam tìm được khoảng trống cần thiết để tạo áp lực về phía khung thành đối thủ. U19 Indonesia có pha đánh đầu vọt xà của Pratesyo, trong khi Duy Khang liên tiếp tạo đột biến cho U19 Việt Nam với những tình huống dứt điểm và kiến tạo cơ hội cho đồng đội.

U19 Indonesia sau đó liên tục phản công tốc độ. Đội khách tiếp tục gia tăng sức ép dù Gia Hưng phải nhận thẻ vàng ở phút 66 sau pha phạm lỗi với cầu thủ Indonesia.

Nỗ lực của U19 Việt Nam được đền đáp ở phút 73 khi Duy Khang thực hiện quả phạt góc chuẩn xác để Quốc Khánh băng vào đánh đầu cận thành, gỡ hòa 1-1. Những phút sau đó diễn ra khá căng thẳng với nhiều pha va chạm, đáng chú ý là tình huống Fabio ném biên trúng vào khu vực ban huấn luyện U19 Việt Nam khiến hai bên xảy ra xô xát.

Ở những phút cuối cùng, Indonesia được hưởng phạt đền sau tình huống bóng được treo vào vòng cấm của U19 Việt Nam và cầu thủ Indonesia ngã ra. Trên chấm 11 m, Evandra đánh bại thủ môn Xuân Tín để ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-1 cho U19 Indonesia.

U19 Việt Nam 1 2 U19 Indonesia Quốc Khánh 73' 22' Reno Salampessy 90+2’ Evandra

Đội hình U19 Việt Nam vs U19 Indonesia

U19 Việt Nam: Hoa Xuân Tín (23), Hoàng Minh Hợi (2), Nguyễn Quốc Khánh (3), Lê Tấn Dũng (5), Trần Gia Hưng (6), H. Trọng Duy Khang (7), Hoàng Công Hậu (9), Nguyễn Văn Bách (11), Nguyễn Văn Khánh (14), Nguyễn Tấn Minh (18), Nguyễn Trọng Đức Vũ (20).

U19 Indonesia: Dafa Al Gasemi Setiawarman (23), I Putu Panji Apriawan (4), Muhamad Ibrah Ardiansyah (3), Reno Salampessy (7), Arkhan Kaka Putra Purwanto (8), Dimas Adi Prasetyo (9), Nazriel Alfaro Syahdan (11), Eizar Jacob Tanjung (13), Fabio Azkairawan (14), Muhammad Al Gazani Dwi Sugandi (16), Muhammad Isfandyah Abdillah (18).