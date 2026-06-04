Kết quả U19 Việt Nam vs U19 Myanmar, giải U19 Đông Nam Á mới nhất

(VTC News) -

U19 Việt Nam 4 0 U19 Myanmar Tấn Dũng 29' Công Hậu 45+2' Văn Bách 50' Duy Khang 63'

Trận U19 Việt Nam đấu với U19 Myanmar bắt đầu lúc 16h. Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến, tỷ số trận đấu. Kết thúc hiệp một, U19 Việt Nam dẫn trước 2-0 nhờ các bàn thắng của Tấn Dũng và Công Hậu.

U19 Việt Nam dẫn trước U19 Myanmar 2-0 sau hiệp 1. (Ảnh: VFF)

Đội hình U19 Việt Nam vs U19 Myanmar

Đội hình xuất phát: Hoa Xuân Tín (23), Nguyễn Quốc Khánh (3), Hoàng Minh Hợi (2), Lê Huy Việt Anh (4), Lê Tấn Dũng (5), Trần Gia Hưng (6), Hoàng Trọng Duy Khang (7), Hoàng Công Hậu (9), Nguyễn Văn Bách (11), Nguyễn Văn Khánh (14), Nguyễn Trọng Đức Vũ (20).

Đội hình xuất phát: Sai Khant Min Nyo (1), Thet Paing Soe (4), Swan Zar Ni (2), Sai Khan Nyi (5), Sai Bo Bo Kyaw (7), Nyan Soe San (8), Thaw Zin Ko (10), Khun Mg Lone (12), Sai Zom Shang (14), Myo Khant Kyaw (16), Thura Min Thant (19).