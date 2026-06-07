Chính phủ yêu cầu tập trung giải phóng mặt bằng, tái định cư hiệu quả

(VTC News) -

Tại Nghị quyết số 148 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 vừa được ban hành, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương (nhất là các bộ, cơ quan, địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước) khẩn trương chỉ đạo quyết liệt tăng tốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Chính phủ nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, trong đó có người đứng đầu.

Quang cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5. (Ảnh: VGP)

"Tập trung giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hiệu quả, phù hợp; bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải: dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc và các dự án hạ tầng chiến lược khác, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả đầu tư, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực", nghị quyết nêu rõ.

Các bộ ngành, địa phương cần tập trung rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển nhà ở theo mô hình mới, phù hợp với Hiến pháp, chủ trương, đường lối của Đảng và nhu cầu của Nhân dân.

Chính phủ lưu ý tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, nhất là trong các tháng cao điểm nắng nóng và mùa khô năm 2026, tuyệt đối không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống.

Song song với đó, cần đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện, lưới điện và truyền tải điện trọng điểm; thực hiện đồng bộ các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đẩy mạnh phong trào tiết kiệm điện trong cơ quan, doanh nghiệp và hộ gia đình.

Khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án công nghiệp lớn, có vai trò quan trọng trong các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, công nghiệp chế biến, chế tạo, khoáng sản..., gia tăng năng lực sản xuất trong nước, chủ động nguồn cung nguyên, nhiên vật liệu, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế.

Chính phủ chỉ đạo việc điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác nhằm hỗ trợ tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thúc đẩy xuất nhập khẩu, tiêu dùng bền vững, kiểm soát nhập siêu.

Đồng thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển an toàn, lành mạnh, minh bạch, hiệu quả thị trường vốn, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp và các kênh huy động vốn trung, dài hạn; khơi thông và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, kênh dẫn vốn, góp phần giảm áp lực đối với hệ thống tín dụng ngân hàng và nâng cao khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.

Điều chỉnh hợp lý giá điện, khám chữa bệnh, giáo dục

Nghị quyết nêu rõ quản lý hiệu quả giá cả, thị trường, sử dụng linh hoạt các công cụ quản lý, điều tiết sản xuất, điều hành giá theo quy định pháp luật và cơ chế thị trường để bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định giá cả.

Nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng việc điều chỉnh giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý, trong đó có giá điện, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, dịch vụ giáo dục, hạn chế tác động cộng hưởng lên CPI, bảo đảm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về giá, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng và tăng giá bất hợp lý.

Về công tác pháp luật, Chính phủ quán triệt triển triển khai thi hành kịp thời, hiệu quả 14 luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ nhất; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết này, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, không để phát sinh "khoảng trống" pháp lý.

Các bộ, cơ quan khẩn trương rà soát tiến độ xây dựng các dự án luật, nghị quyết được giao chủ trì soạn thảo; đề xuất các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp không thường lệ (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8).

Chính phủ đặt mục tiêu mỗi bộ, cơ quan đề xuất tối thiểu 30% tổng số dự án luật, nghị quyết còn lại thuộc Chương trình lập pháp năm 2026 và các nhiệm vụ lập pháp phải hoàn thành trước ngày 1/3/2027 theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (gửi Bộ Tư pháp trong sáng ngày 8/6 để tổng hợp)...

Chính phủ giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, xây dựng đề án về các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), trình Ban Bí thư trước ngày 15/6/; tham mưu Chính phủ, Thủ tướng tổ chức hội nghị quán triệt toàn quốc sau khi có kết luận của Ban Bí thư.

Các bộ ngành, địa phương cũng cần nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các dịch bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gia tăng trong mùa nắng nóng. Trong tháng 6 phải hoàn thành rà soát hệ thống phân phối thuốc, cắt giảm khâu trung gian để giảm chi phí cho người dân, xã hội.