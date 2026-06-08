Trải nghiệm VinFast Minio Green - dòng xe nhỏ nhưng đa dụng

(VTC News) -

Nhỏ gọn, tiện dụng, trang bị “đủ đầy”

Với nhiều người, việc lái ô tô trong phố đông đúc là một cực hình, nhất là với những người mới có bằng hoặc quen đi xe máy. Minio Green đã xóa bỏ nỗi lo đó bằng kích thước nhỏ gọn với chiều dài hơn 3m và chiều rộng chưa tới 1,5 m. Nhờ đó, người lái dễ căn xe, quay đầu và xoay trở trong các tuyến phố hẹp.

Theo reviewer Trần Đăng Chính Trí (Hà Nội), chính sự linh hoạt kết hợp với cảm giác lái nhẹ nhàng, dễ kiểm soát là điều khiến anh ấn tượng nhất sau một thời gian sử dụng mẫu xe này.

“Vô lăng rất nhẹ nhàng nhưng không lỏng lẻo, trả lái nhanh và chính xác giúp giảm bớt áp lực rất nhiều khi quay đầu trong không gian hẹp, phù hợp cho cả chị em phụ nữ hay lái mới”, anh Chính Trí nhận xét.

Ngoài ra, reviewer này cũng cho rằng, dù có kích thước “tí hon”, Minio Green vẫn cho tầm quan sát đủ thoáng, giúp người lái dễ căn chỉnh trong phố.

Không chỉ dễ điều khiển với người dùng, Minio Green còn được đánh giá cao ở nền tảng vận hành. Theo chuyên gia Việt Anh, kênh Tipcar, mẫu xe này sở hữu kết cấu thân xe chắc chắn cùng hệ thống treo độc lập MacPherson trên cả 4 bánh, giúp xe kiểm soát dao động tốt hơn.

“Xe gần như không bị lắc theo chiều ngang khi đi qua gờ giảm tốc. Đây là điểm vượt trội của mẫu xe này so với rất nhiều xe hạng A hoặc hạng B khác”, ông Việt Anh nhấn mạnh.

Không dừng lại ở đó, mẫu xe dù nhỏ nhắn nhưng vẫn sở hữu bộ trang bị tiện nghi và an toàn thiết thực cho nhu cầu đi phố. “Cụm đèn pha công nghệ LED siêu sáng là thứ nhiều xe đắt gấp ba gấp bốn lần không có. Đặc biệt, xe còn có hệ thống kiểm soát lực kéo hỗ trợ an toàn trong điều kiện đường trơn trượt”, ông Việt Anh nhận định.

Từ xe máy lên ô tô: Giấc mơ “bốn bánh” trong tầm tay

Điểm đáng chú ý của mẫu xe này nằm ở quá trình nạp năng lượng khi người dùng có thể linh hoạt giữa việc sạc tại các trụ công cộng hoặc ngay tại nhà nhờ bộ sạc di động là phụ kiện chính hãng cắm điện xoay chiều (AC).

“Đi làm về khoảng 9 giờ tối, cắm sạc hôm sau là full pin, không phải ra ngoài chờ đợi”, anh Trí nhận định. Với quãng đường tiêu chuẩn lên tới 210 km/lần sạc, Minio Green đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày của nhiều gia đình đô thị.

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại gia đình, Minio Green còn là một bước nâng cấp vừa sức cho những người muốn đổi từ xe máy lên ô tô để chạy dịch vụ. Anh Lê Chí Thành (Hà Nội) cho biết, trước đây, khi chạy dịch vụ bằng xe máy xăng, mỗi ngày anh đều phải đối mặt với áp lực chi phí nhiên liệu.

Những ngày mưa, việc đón khách trở nên khó khăn hơn vì xe máy không đủ che chắn, người ngồi sau dễ bị ướt hoặc bắn bùn.

Minio Green trở thành lựa chọn vẹn cả đôi đường giúp anh vừa có phương tiện mưu sinh, vừa có ô tô che mưa nắng cho gia đình. “Vừa có xe 4 bánh che nắng mưa cho vợ con, vừa có xe để chạy taxi công nghệ. Chi phí mua xe mềm lại không phải lo nuôi xe vì được sạc miễn phí đến 10/2/2029”, anh Thành cho biết.

Hiện tại, Minio Green có giá niêm yết 269 triệu đồng. Khách hàng mua trả góp được hưởng mức lãi suất 7%/năm trong 3 năm đầu. Theo tính toán của anh Thành, nếu chăm chỉ chạy, anh có thể hòa vốn sau 1 năm.

Nếu lựa chọn trả thẳng, người dùng sẽ nhận được ưu đãi 6% giá trị xe trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và 3% trong chương trình “Mùa hè rực rỡ - VINFASCINATION”. Sau khi cộng gộp các chính sách hỗ trợ từ nhà sản xuất và chính sách miễn lệ phí trước bạ của Nhà nước, chi phí lăn bánh của Minio Green được kéo về mức 245 triệu đồng.

Nhỏ gọn, tiện dụng, chi phí “hợp ví”, Minio Green là một bước lên đời 4 bánh vừa sức cho các gia đình và tài xế dịch vụ.