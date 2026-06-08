Lần đầu Việt Nam có công viên chủ đề kể chuyện văn hóa dân tộc bằng công nghệ

(VTC News) -

Công nghệ triệu USD đứng sau những trải nghiệm giải trí mang hồn Việt

Phía sau ý tưởng xây dựng công viên chủ đề đầu tiên mang đậm dấu ấn Việt Nam là quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều năm. VinWonders đã quy tụ đội ngũ chuyên gia văn hóa, đạo diễn tên tuổi và các đơn vị sáng tạo nội dung cùng “giải mã” kho tàng di sản dân tộc, chuyển hóa thành những kịch bản trò chơi và trải nghiệm giải trí độc đáo chưa từng có.

Kết quả là một phân khu Lễ hội Việt Nam đã ra đời, với những lễ hội văn hóa truyền thống được tái hiện một cách sống động thông qua các trải nghiệm giải trí, tương tác và công nghệ hiện đại, góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Toàn cảnh Khu Lễ hội Việt Nam tại VinWonders Cần Giờ.

Tại đây, kho tàng văn hóa ba miền được chuyển hóa thành những trải nghiệm vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế, với các trò chơi “khủng” được thiết kế mang đậm bản sắc Việt Nam. Bên cạnh đó, các giá trị văn hóa được tái hiện thông qua những chương trình biểu diễn quy mô lớn, ứng dụng các kỹ xảo sân khấu tiên tiến hàng đầu thế giới, mang đến du khách những trải nghiệm vừa quen thuộc vừa mới lạ.

Đó là hành trình “xuyên không” sống động tới Bắc Bộ, nơi nghệ thuật tranh Đông Hồ bước ra đời thực qua show diễu hành “Đám cưới chuột” tưng bừng. Sức sống dân gian tiếp nối qua các màn hát đối giao duyên trên mặt nước mang hơi thở đương đại của “Hội Lim”, hay sân khấu “Rối nước”, tái hiện các tích trò quen thuộc như chăn trâu thổi sáo, đánh cáo bắt vịt.

Xuôi về Trung Bộ, du khách sẽ chìm đắm trong không gian nghệ thuật uy nghiêm triều Nguyễn qua show “Ký ức Hoàng cung”, chứng kiến khát vọng hòa hợp thiên nhiên với nhịp chiêng dồn dập gọi mưa của “Âm vang đại ngàn”.

Du khách cũng sẽ cảm nhận được tinh thần thượng võ, kiên cường chống ngoại bang của vùng Nam Bộ qua các màn hành động kịch tính tại sân khấu “Dòng máu anh hùng”.

Thông qua các hoạt động này, văn hóa Việt Nam không bị đóng khung trong những tấm bảng thông tin hay mô hình tĩnh mà được tái sinh thành những trải nghiệm thực, bùng nổ đa giác quan, đậm tính tương tác và được dẫn dắt trực tiếp bởi hệ thống công nghệ giải trí tối tân nhất.

Tại Khu Lễ hội Việt Nam, du khách được tham gia vào các trò chơi trải nghiệm “xuyên không” về với lịch sử dân tộc.

Đằng sau mỗi trò chơi là khoản đầu tư nhiều triệu USD để bảo đảm trải nghiệm đẳng cấp và an toàn nhất cho du khách. Chính nền tảng công nghệ hiện đại này đã tạo điều kiện để những chất liệu văn hóa Việt Nam được thổi hồn vào từng không gian, từng hiệu ứng và từng hành trình khám phá, giúp di sản hiện lên chân thực và đầy cảm xúc.

Một không gian trải nghiệm đậm chất văn hóa làng nghề trong khu Lễ hội Việt Nam.

Việc biến những giá trị di sản thành hệ sinh thái trải nghiệm thực tế chứng minh một triết lý sâu sắc của dự án: văn hóa chỉ thực sự sống động, in hằn vào tâm trí giới trẻ khi nó được chạm vào và tạo ra cảm xúc bùng nổ.

Bệ phóng đưa du lịch TP.HCM vươn tầm châu Á

Bên cạnh phân khu lễ hội Việt Nam, Công viên chủ đề Lễ hội 46ha còn mở ra một bức tranh đa văn hóa rực rỡ.

Du khách sẽ liên tục đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi dạo bước qua những con phố mang đậm nét cổ kính, lãng mạn của vùng Bắc Âu, hay hòa mình vào nhịp điệu hoang dã, phóng khoáng của lục địa châu Phi. Cùng với đó, các phân khu chủ đề chuyên biệt được thiết kế quanh năm như không gian kịch tính, ma mị của Halloween hay thế giới ngọt ngào của Valentine tạo nên vòng sự kiện bất tận.

Vượt ra khỏi không gian lễ hội, toàn bộ 122 ha của VinWonders Cần Giờ tựa như một bách khoa toàn thư về giải trí đỉnh cao với khoảng 200 trò chơi - nhiều bậc nhất thế giới.

Tâm điểm bùng nổ nhất phải kể đến “kỳ quan” Công viên Tuyết chủ đề Giáng sinh 5ha nằm trong ngọn núi tuyết nhân tạo 68m cao nhất thế giới, mang đến đặc quyền trượt tuyết mỗi ngày ngay giữa miền nhiệt đới.

Một trò chơi cảm giác mạnh tại VinWonders Cần Giờ.

Thêm vào đó là hàng loạt phân khu kỷ lục khác, như Safari với các loài thú hoang dã của cả xứ nóng và xứ lạnh; những đường trượt cảm giác mạnh tại Công viên nước Hybrid lần đầu tiên xuất hiện tại Đông Nam Á; và trải nghiệm thị giác đầy phấn khích tại Thế giới trò chơi Phim đầu tiên và độc đáo bậc nhất hành tinh.

Với tầm vóc hiếm có của VinWonders Cần Giờ, Vinhomes Green Paradise được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến cuốn hút trên bản đồ châu Á, thu hút 40 triệu lượt khách/năm, xoay trục dòng tiền tiêu dùng du lịch toàn cầu chảy về Việt Nam.