Cần bơm bê tông đổ sập khiến công nhân tử vong, tài xế bị khởi tố

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Thành (SN 1989, trú xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn lao động" theo Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 9h30 ngày 5/4/2026, tại công trình xây dựng nhà ở thuộc thôn Lộc Nội, xã Thạch Xuân, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra khiến một công nhân tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Thời điểm trên, nhóm công nhân đang thi công phần móng nhà. Nguyễn Duy Thành điều khiển xe bơm bê tông BKS 38H-049.04 để phục vụ việc đổ bê tông. Trong quá trình vận hành, chân chống thủy lực phía trước bên trái của xe bị lún, khiến cần bơm mất cân bằng và đổ sập xuống khu vực làm việc, va trúng một công nhân đang đứng phía dưới.

Quá trình điều tra xác định, Thành là người trực tiếp vận hành phương tiện nhưng không tuân thủ đầy đủ quy trình kỹ thuật và hướng dẫn an toàn. Cụ thể, tài xế không mở hoàn toàn hệ thống chân chống thủy lực trước khi vận hành, đồng thời không thực hiện các biện pháp gia cố nền đỡ dù khu vực đặt xe có nền đất yếu, tiềm ẩn nguy cơ sụt lún.

Tài xế Nguyễn Duy Thành bị khởi tố

Cơ quan điều tra nhận định những vi phạm trên là nguyên nhân dẫn đến việc xe mất ổn định, làm cần bơm đổ sập và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 4/6/2026, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Thành để điều tra theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.