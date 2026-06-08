Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 8/6/2026 - XSCM 8/6

XSCM 8/6. Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 8/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSCM 8/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCM 8/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 8/6/2026 - Xổ số Cà Mau thứ Hai ngày 8/6/2026

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- XSCM 1/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau công bố kết quả xổ số ngày 1/6/2026 với giải đặc biệt là 748958 và các hạng giải khác như sau:

XSCM 1/6, kết quả xổ số Cà Mau ngày 1/6/2026.

- XSCM 25/5/2026

Kết quả xổ số ngày 25/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng có giải đặc biệt là 861359 và các hạng giải khác như sau:

XSCM 25/5, kết quả xổ số Cà Mau ngày 25/5/2026.

- XSCM 18/5/2026

Kết quả xổ số Cà Mau (XSCM) ngày 18/5/2026 có giải đặc biệt là 331798 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSCM 18/5, kết quả xổ số Cà Mau ngày 18/5/2026.

- XSCM 11/5/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng ngày 11/5/2026 như sau:

XSCM 11/5, kết quả xổ số Cà Mau ngày 11/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSCM

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cà Mau gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trùng 6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trùng 5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải nhận 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trùng 5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải nhận 15 triệu đồng.

- Giải ba (trùng 5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải nhận 10 triệu đồng.

- Giải tư (trùng 5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải nhận 3 triệu đồng.

- Giải năm (trùng 4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải nhận 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trùng 4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải nhận 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (trùng 3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải nhận 200 nghìn đồng.

- Giải tám (trùng 2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải nhận 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi giải là 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Sai một số bất kỳ so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay thưởng.

- Thứ Ba: Có đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre thực hiện quay thưởng.

- Thứ Tư: Đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng thực hiện quay thưởng.

- Thứ Năm: Gồm đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh thực hiện quay thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm có đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương thực hiện quay thưởng.

- Thứ Bảy: Do đài TP.HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Có đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt thực hiện quay thưởng.

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