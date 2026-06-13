Tông vào xe khách đang đỗ ven Quốc lộ 39, đôi nam nữ tử nạn

(VTC News) -

Tông vào xe khách đang đỗ ven Quốc lộ 39 ở Hưng Yên, đôi nam nữ tử nạn.

Sáng 13/6, mạng xã hội chia sẻ clip được trích xuất từ camera hành trình của một ô tô, ghi lại vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong trên Quốc lộ 39, qua địa phận xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên.

Theo hình ảnh từ camera hành trình, khoảng hơn 7h ngày 13/6, tại Km 54 Quốc lộ 39 đoạn qua thôn Hà Nguyên, xã Tiên La, chiếc xe máy do người đàn ông cầm lái vượt bên trái ô tô gắn camera hành trình và lao về phía trước, tông thẳng vào đuôi xe khách đang đỗ ven đường.

Cú tông mạnh khiến cả tài xế xe máy và người phụ nữ ngồi phía sau ngã văng xuống đường.

Xe máy tông trúng đuôi xe khách đang đỗ ven đường.

Đúng lúc đó, chiếc xe máy do một thanh niên không đội mũ bảo hiểm cầm lái từ phía sau chạy tới, chèn qua người phụ nữ, cả xe lẫn thanh niên này ngã ra đường và văng đi một đoạn.

Người phụ nữ ngã văng xuống đường, bị xe máy đi sau chèn qua. (Ảnh cắt từ clip)

Sau đó, thanh niên này đứng dậy, đi tập tễnh quay lại lấy dép, dựng chiếc xe máy lên rồi di chuyển vào lề đường. Còn người phụ nữ bị chiếc ô tô chạy phía sau tông trúng rồi cuốn vào gầm xe, tử nạn tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 3 người thương vong.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an xã Tiên La cho biết, vụ tai nạn giao thông liên hoàn này khiến đôi nam nữ đi xe máy tử vong tại hiện trường, thanh niên lái xe máy không đội mũ bảo hiểm nêu trên bị thương.

Nhận được tin báo, Công an xã Tiên La phối hợp với Đội CSGT Cầu Nghìn - Phòng CSGT, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên và các lực lượng chức năng đến bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, thu thập chứng cứ, lấy lời khai của những người liên quan để điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Một vụ tai nạn tương tự cũng xảy ra tại Lâm Đồng khoảng 18h30 ngày 7/6, tại Km17 Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Hàm Kiệm. Chiếc xe máy chở 3 người tông vào phía sau xe tải đi cùng chiều.

Cú va chạm khiến 2 người trên xe máy tử vong tại chỗ (danh tính các nạn nhân vẫn chưa xác định), 1 người bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.